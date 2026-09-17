Escuelas de Mendoza podrán participar del Open Day y conocer la Universidad Maza desde adentro

El martes 22 de septiembre, de 10 a 12 y de 14 a 16, la Sede Gran Mendoza de la Universidad Juan Agustín Maza abre sus puertas a jóvenes y colegios de Nivel Medio.

El UMaza Open Day está especialmente dirigido a estudiantes de nivel secundario, quienes podrán conocer la propuesta académica de la Universidad, recorrer sus instalaciones y acercarse a los espacios donde se desarrollan las distintas carreras.

Durante la jornada podrán visitar, entre otros, los laboratorios de Kinesiología, el Media Lab o Laboratorio de Medios, la Bodeguita Universitaria, el Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada (LINA), los laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la Unidad de Prácticas Veterinarias.

Una invitación a las escuelas de Mendoza

La propuesta busca que los futuros ingresantes puedan explorar diferentes opciones de formación y conocer de cerca los espacios de investigación, prácticas y aprendizaje que forman parte de la experiencia universitaria.

En este sentido, la Universidad invita a escuelas, equipos directivos y docentes de Nivel Medio a participar junto a sus estudiantes, como una oportunidad para acercarlos al ámbito universitario y acompañarlos en el proceso de conocer distintas alternativas para su futuro académico y profesional.