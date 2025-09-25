Entre cerros y gloria: la Natural Race 2025 reunió a 2.000 corredores de todo el país

La competencia alcanzó un récord de inscriptos: 2.000 corredores provenientes de distintos puntos del país, de la provincia y también de otros paises.

La Natural Race 2025, en su cuarta edición, volvió a desplegar todo su atractivo en el Parque Deportivo de Montaña y se consolidó como la carrera de trail más convocante del oeste argentino. Organizada por Vaypol junto a Saucony, la competencia alcanzó un récord de inscriptos: 2.000 corredores provenientes de distintos puntos del país, de la provincia y también de otros paises.

Desde las primeras horas de la madrugada —alrededor de las 6— los atletas comenzaron a arribar y a prepararse en las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day, que funcionó como punto de partida, tal como lo ha sido en todas las ediciones de la carrera.

Entre los participantes se destacó la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, quien tomó la salida en la distancia de 10 kilómetros.

La Natural Race ofreció un abanico de distancias para diferentes niveles: 5k, 10k, 15k, 21k y 42k. Los corredores partieron desde el corazón del PDM y afrontaron un trazado que combinó técnica, desnivel y paisajes únicos: subida al Cerro de la Gloria, paso por el Ecoparque, cruce hacia el barrio Dalvian, y el ingreso a los senderos de los cerros San Felipe, Herradura y Cristo, tramos exigentes y a la vez muy atractivos por sus paisajes y vistas de la Ciudad de Mendoza. El regreso se realizó por Papagayo, para los 42k, hasta el ingreso al PDM, donde se enfrentó la trepada al desafiante Cerro El Llorón, lugar que fue testigo del Fan Fest, un punto de aliento para los corredores en su último tramo del circuito, antes de la llegada triunfal en el Teatro Griego, recibidos entre aplausos por familiares, amigos y público local.

La convocatoria y la calidad del circuito reafirmaron que la Natural Race es, edición tras edición, una de las citas obligadas para el calendario nacional de trail running, tanto para corredores de elite como para aficionados que buscan poner a prueba sus límites en un entorno natural.

Resultados

Todos los podios 42k

Masculino

1° Carlos Becerra

2° Horacio Peñaloza

3° Bruno Barsotti

Femenino

1° Pamela Nievas

2° Fernanda Solimano

3° Lucía Salas

21k

Masculino

1° Brian Burgos

2° Alexis Corrias

3° Ignacio Poza

Femenino

1° Brenda Muñoz

2° Pilar Diez

3° Amparo Granella

15k

Masculino

1° Florian Heitmann

2° Yoel Giménez

3° Facundo Jofré

Femenino

1° Ailín Funes

2° Zoe González

3° María Belén Cabrera

10k

Masculino

1° Juan Martín Fernández

2° Luca Soria

3° Lucas Vargas

Femenino

1° María Belén Alegre

2° Paula Yacante

3° Luciana Camenforte

5k

Masculino

1° Iván Leguizamón

2° Hugo Riccola

3° Michael Giménez

Femenino

1° Rocío Olguín

2° Lucía Viciana

3° Pamela Fernández

La Natural Race 2025 cerró así su cuarta edición con una gran demostración de convocatoria y nivel deportivo. Organizada por Vaypol junto a Saucony y con el Parque Deportivo de Montaña como epicentro, la carrera promete seguir creciendo y afianzarse como un clásico del trail en la región.