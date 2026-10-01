Enología sustentable y degustación de vinos: una jornada para conocer y disfrutar la vitivinicultura en la UMaza

La Facultad de Ingeniería y Enología de la Universidad Juan Agustín Maza realizará el próximo 2 de octubre una jornada que combinará charlas sobre sostenibilidad en la industria vitivinícola y una degustación anual de vinos en la Sede Gran Mendoza.

La Universidad Juan Agustín Maza propone una jornada dedicada al mundo del vino, con una mirada puesta en la sustentabilidad y las nuevas formas de pensar la actividad enológica. La iniciativa se desarrollará el próximo 2 de octubre e incluirá las Jornadas de Enología Sustentable 2026 y la tradicional Degustación Anual de Vinos.

Jornadas de Enología Sustentable 2026

De 17:30 a 19:30 h, en el aula 427 de la Sede Gran Mendoza, se desarrollarán las Jornadas de Enología Sustentable 2026, un espacio destinado a abordar los desafíos actuales de la vitivinicultura desde una perspectiva vinculada con la sostenibilidad.

El Lic. Leonardo Pisano, egresado de la Licenciatura en Enología de la Universidad Maza, disertará sobre “Enología sustentable como filosofía de trabajo”. Actualmente cursa la Maestría en Gerenciamiento Estratégico Vitivinícola y se desempeña como Gerente de Enología y Operaciones de Bodega Urqo.

También participará el Ing. Edgardo Consoli, Ingeniero Agrónomo y Gerente Agrícola de Familia Zuccardi, quien abordará diferentes aspectos vinculados con la sostenibilidad en la actividad vitivinícola.

La jornada está dirigida especialmente a estudiantes, docentes y egresados de la carrera de Enología, aunque también podrán participar personas interesadas en la temática.

Degustación Anual de Vinos

Como cierre de la propuesta, de 20 a 22 h, se realizará la Degustación Anual de Vinos en el Patio de la Bodega UMaza, ubicado en la Sede Gran Mendoza.

La actividad estará abierta a la comunidad UMaza y al público en general y tendrá un valor de $13.000, que incluye la copa de degustación.

Para participar, se deberá realizar el pago a través del siguiente enlace:

Mercado Pago – Degustación Anual de Vinos

Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante a Aldana Pisano, al 261 213 5408.

La propuesta invita a acercarse al mundo de la enología desde dos perspectivas complementarias: el conocimiento y la reflexión sobre una producción vitivinícola más sustentable, y el disfrute de los vinos a través de una experiencia de degustación.

2 de octubre | Sede Gran Mendoza – Universidad Juan Agustín Maza