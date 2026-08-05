El Zonal Cuyano vuelve a acelerar en San Martín con exhibición pública y una experiencia imperdible

Los próximos sábado 8 y domingo 9 de agosto se disputará la Quinta fecha del Zonal Cuyano, reuniendo a las mejores categorías del automovilismo regional en un fin de semana a pura adrenalina y maniobras al límite.

La pasión por el deporte motor regresa a toda velocidad al Autódromo Ciudad de San Martín. Los próximos sábado 8 y domingo 9 de agosto se disputará la 5.ª Fecha – Gran Premio A.V.E. del Zonal Cuyano, reuniendo a las mejores categorías del automovilismo regional en un fin de semana a pura adrenalina y maniobras al límite.

Previa en la ciudad: Exhibición y “Experiencia Zonal”

La previa arrancará el viernes a las 17:00 horas con una exhibición frente a la Municipalidad de San Martín. Con entrada libre y gratuita, las familias, adultos y chicos podrán acercarse para conocer a los pilotos, sacarse fotos y ver de cerca los autos de todas las categorías.

Asimismo, se pondrá en marcha una nueva edición de la “Experiencia Zonal”, donde el público podrá participar para subirse como copiloto a un auto de competición. Para sumarse al sorteo, solo deben comentar el Reel oficial publicado en las redes sociales del Autódromo Ciudad de San Martín.

Cronograma de Actividades

Viernes 7 de agosto:

18:00 horas: Exhibición frente a la Municipalidad de San Martín (Gratis).

Sábado 8 de agosto:

9:30 a 16:30 horas: Pruebas, clasificaciones y series.

Domingo 9 de agosto:

9:30 horas: Pruebas y series (Clase 1 y Sports 6).

12:30 horas: Carreras Finales de todas las categorías.

Estas son las entradas y los valores