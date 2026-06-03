El Zonal cuyano hace rugir sus motores en las calles de San Martín

El automovilismo más importante de la región sale de los boxes para copar las calles. En una propuesta para los fanáticos de los fierros y la comunidad, el Show de Exhibición se realizará este viernes 5 de junio a partir de las 17:30 horas.

Este viernes 5 de junio, el centro del departamento se convertirá en un circuito de exhibición antes de la esperada 4ta fecha del campeonato regional en el Autódromo General San Martín de Mendoza. El automovilismo más importante de la región sale de los boxes para copar las calles. En una propuesta para los fanáticos de los fierros y la comunidad, el Show de Exhibición se realizará este viernes 5 de junio a partir de las 17:30 horas.

La cita comenzará en el icónico Paseo de la Patria, justo frente al edificio municipal. Allí se montará un parque cerrado donde los vecinos, familias y fanáticos podrán ver de cerca las potentes máquinas, interactuar con los pilotos y sacarse fotos. Posteriormente, llegará el momento más esperado: los motores se encenderán para dar inicio a una exhibición dinámica, donde los autos girarán por las principales arterias del centro de San Martín, haciendo vibrar las calles con el sonido inconfundible de la categoría.

La antesala del “Gran Premio San Martín Gobierno”

Este espectacular evento callejero servirá como el inicio perfecto para palpitar la 4ta fecha del Zonal Cuyano, que se disputará este sábado 6 y domingo 7 de junio en el Autódromo Ciudad de San Martín.

El fin de semana de competencia promete un show de altísimo nivel técnico con el despliegue de sus cinco categorías en pista, las cuales buscan puntos vitales para el campeonato 2026:

Clase 1

Clase 2

Clase 3

TC Cuyano

Tradicionales Sport 6

Información del Fin de Semana:

Entrada General: $10.000 (válida para ambos días).

Acceso a Boxes: $15.000 (válida para ambos días).

Menores de 10 años y Jubilados: Entrada sin costo.

La invitación para este viernes a las 17:30 en el Paseo de la Patria es abierta a todo público y completamente gratuita. Un evento imperdible para vivir el Zonal como nunca antes, bien de cerca y en el corazón de San Martín.