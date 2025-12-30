El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

Hasta el 28 de febrero los clientes de Banco Macro pueden disfrutar de múltiples beneficios con sus tarjetas de crédito Macro en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país.

Hasta el 28 de febrero los clientes de Banco Macro pueden disfrutar de múltiples beneficios con sus tarjetas de crédito Macro en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país.

Todos los días en Sombras y Sombrillas se puede acceder a 6 cuotas sin interés pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto a través de Apple Pay, Google Pay o MODO NFC.

Este beneficio abarca a las Tarjetas de Crédito Macro y Tarjetas de Crédito Platinum Macro.

Con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta, hay además 10% de ahorro, y hasta 6 cuotas sin interés.

Los balnearios adheridos son Alaciel, Terraza del Alba en Pinamar, Bocas del Toro, Club Náutico Mar del Plata, Mar del Plata Golf Club, Prius, y Princesa del Mar.

Del mismo modo, todos los días, en sombras en Divisadero Club de Mar de Cariló, se puede acceder a un ahorro del 20%, pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard Macro, Mastercard Platinum Macro, y Mastercard Black Macro Selecta. El tope de devolución es de 150.000 pesos por cuenta por semana, para todos los segmentos de clientes.

En Zur Cocina Costeña de Cariló es posible tener un 25% de ahorro pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard Black Macro Selecta. El tope de devolución es de 90.000 pesos por cuenta por semana.

Gastronomía :

Todos los días es posible contar con un descuento del 10% pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple pay – con tarjetas de Crédito Macro.

Con todas las tarjetas de crédito Platinum Macro pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple pay – el ahorro es del 20%.

Con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta, pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple pay – el descuento es del 30%.

El tope de devolución es el siguiente:

Cartera General: $20.000 por cuenta por mes.

$20.000 por cuenta por mes. Preferencial: $50.000 por cuenta por mes.

$50.000 por cuenta por mes. Selecta: $100.000 por cuenta por mes.

Locales Adheridos: Atilio´s Sandwich Co, Banderita Parrilla, Break 197, Camelia Sensi -Cariló-, Cava Federal Bar de Vinos, Ciao, Costa Serena, De Mi Campo, El Capitán Restaurante, El Timón, Furia Puto Fuego, Il Sasso Golf y food, La Pulperia de Cariló, Restó La Vieja Hosteria de Pinamar, Casa Mandinga, Mandinga Parrilla, Lo de Fran Cocina de Mar, Mar del Plata Golf Club, Mattone Bar y Pizza, Paxapoga, Villa Cobo, Saranegro, Muu, Ringo Burger Club, Rosso Osteria, Sainte Jeanne, y Sin Nombre Vermuteria.

Además, con todas las tarjetas de crédito Mastercard Black Macro Selecta es posible acceder a un 25% de ahorro en Lucciano ‘s, Patagonia, Masse Boulangerie, Parador Atalaya, Tante, Dean and Dennys y Temple. El tope de devolución es de 10.000 pesos por cuenta por semana.

Turismo:

Cartera General, Preferencial y Selecta:

Todos los días en paquetes, alojamientos y actividades en Despegar y Al Mundo hay 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Macro.

Selecta:

Todos los días en Selecta Volar, macroalmundo.com.ar se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Macro Selecta. Aplica a vuelos, paquetes y alojamientos con destino nacional.

Además, todos los días en Duty Free Shop de Fray Bentos, Aeropuerto de Punta del Este, Aeropuerto de Carrasco, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Rosario, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple pay- se accede a un ahorro del 30%. El tope de devolución es de $30.000 por cuenta por mes para Argentina, y de 30 dólares por cuenta por mes para Uruguay.

Del mismo modo, todos los días en Shop Gallery pagando con el celular sin contacto a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay, con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta es posible hacerlo con 30% de descuento. El tope es de $30.000 por cuenta por mes.

Hoteles Boutique:

Todos los días pagando con Tarjetas de Crédito Macro Selecta se obtiene un ahorro de hasta 20% y se puede abonar en hasta 6 cuotas sin interés en hoteles seleccionados. Sin tope de devolución.

Transporte:

Todos los días en Flecha Bus, Plataforma 10 y Rutatlantica hay hasta 6 cuotas sin interés con todas las Tarjetas de Crédito Macro y Tarjetas de Crédito Platinum Macro.

Asistencia al viajero:

Todos los días en Assist Card es posible tener hasta un 45% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con todas las Tarjetas de Crédito Macro. No hay tope y el ahorro se hace en el acto.

Tienda Macro:

Todos los días es posible cambiar puntos por millas de los programas de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Plus, Smiles, Latam Pass y Air Europa Suma.

Mcdonald’s:

Todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Macro, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay- se accede a un 10% de ahorro.

Con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro, abonando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay- hay 20% de descuento.

Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta,, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay- el ahorro es del 30% de descuento.

El tope de devolución es el siguiente:

Cartera General: $10.000 por cuenta por mes.

$10.000 por cuenta por mes. Preferencial: $20.000 por cuenta por mes.

$20.000 por cuenta por mes. Selecta: $30.000 por cuenta por mes.

Havanna:

Todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Macro, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay- se accede a un 10% de ahorro.

Con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro, abonando con el celular sin contacto, -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay- hay 20% de descuento.

Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay- el ahorro es del 30% de descuento.

El tope de devolución es el siguiente:

Cartera General: $10.000 por cuenta por mes.

$10.000 por cuenta por mes. Preferencial: $20.000 por cuenta por mes.

$20.000 por cuenta por mes. Selecta: $30.000 por cuenta por mes.

Heladerías y Chocolaterías:

Todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Macro, pagando con MODO o con el celular sin contacto -MODO NFC, Google Pay y Apple Pay- se accede a un 10% de ahorro.

Con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro, pagando con MODO o con el celular sin contacto, -MODO NFC, Google Pay y Apple Pay- hay 20% de descuento.

Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay- el descuento es de 30%.

El tope de devolución es el siguiente:

Cartera General: $10.000 por cuenta por mes.

$10.000 por cuenta por mes. Preferencial: $20.000 por cuenta por mes.

$20.000 por cuenta por mes. Selecta: $30.000 por cuenta por mes.

Los comercios adheridos son: Chocorisimo, Chungo, Freddo, Guapaletas, La Pinocha, Luccianos, Mamuschka, Persicco y Rapanui.

Conectividad:

Todos los días en Beconnected hay 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés pagando con todas las tarjetas de crédito Platinum Macro y todas las tarjetas de crédito Macro Selecta.

No hay tope de devolución.

Movilidad:

Uber:

Los sábados y domingos con Tarjetas de Crédito Visa Macro, Visa Platinum Macro y Visa Signature Macro Selecta se accede a un ahorro del 30%. El tope de devolución es de $5.000 por cuenta por mes.

Cabify:

Los sábados y domingos con Tarjetas de Crédito American Express, Mastercard Macro, American Express Platinum Macro, Mastercard Platinum, Mastercard Black, y American Express Icon Macro Selecta hay un ahorro del 30%. El tope de devolución es de $5.000 por cuenta por mes.

Combustible:

Los miércoles con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro en YPF hay 20% de ahorro pagando desde MODO. El tope de devolución es de 15.000 pesos por mes por cliente.

Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta el descuento es del 30% pagando con MODO. El tope es de 25.000 pesos por cliente por mes.

Punta del Este:

Gastronomía:

Todos los días, se puede acceder a un ahorro del 30 por ciento con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro pagando en forma exclusiva con Google Pay o Apple Pay, en los siguientes restaurantes: Moby Dick, Marismo, El Galpón, Narbona y la 104 de Narbona. El tope de devolución es de 100 dólares por transacción y de hasta 1.000 dólares total promoción.

Todos los días hay 15% de ahorro con tarjetas de crédito American Express ICON Macro Selecta pagando en “Parada 30 American Express Beach Club”. No hay tope y el ahorro se hace en el acto.

Sombras y Sombrillas.

Todos los días en La Susana de Jose Ignacio, hay 50% de descuento pagando con Tarjeta de Crédito Mastercard Black Macro Selecta. No hay tope de devolución, y el ahorro se hace en el acto.

Buquebus:

Todos los días en pasajes y bodegas, hay 10% de ahorro con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta. El tope de devolución es de 100.000 pesos por cuenta por mes.

En gastronomía, en comercios adheridos dentro del barco y en la terminal de Buquebus, hay 30% de ahorro con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto con -MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-. El tope de devolución es de $100.000 por cuenta por mes.

Todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.

Banco Macro tiene para el Verano 2026 una propuesta integral pensada para sorprender, emocionar y conectar con los clientes en cada uno de sus momentos. Se trata de un formato vivo, dinámico y veraniego que combina lifestyle, deporte, bienestar y entretenimiento premium.

En los principales balnearios de Mar del Plata -Prius, Boca del Toro y Mar del Plata Golf – y Pinamar – Terraza del Alba – habrá experiencias destacadas:

Huellas en la Playa

Activación sensorial donde los participantes pueden dejar sus manos en relieve sobre paneles de arena, creando una pieza artística colectiva que celebra el verano y la comunidad.

Barbería Experience

Cortes de pelo y barbería express para hombres, con estilo moderno, cuidado y un espacio de relax frente al mar.

Spa de manos y pies

Frente al mar se puede acceder al mejor servicio.

Degustaciones Premium.

Catas exclusivas de vinos y gin, con etiquetas de Bodega Viña Cobos, Rutini y productores boutique. Una experiencia guiada para descubrir sabores, aromas y maridajes veraniegos.

Mundo Deporte

Disfrutá el Fútbol.

Pantallas, living playero, juegos y desafíos futboleros. Banco Macro tiene activaciones que anticipan el clima del Mundial 2026, con trivias, premios y contenido temático.

Clínica de Rugby

Entrenamientos recreativos con referentes del deporte, ejercicios básicos, fotos, firmas y un espacio para vivir el espíritu del rugby argentino.

Beach Tennis & Deportes de Playa

Cancha, profesores, juegos y torneos para todas las edades, con premios y ambientación creada por Banco Macro.

Experiencias Gastronómicas

Cenas por Pasos.

Menús exclusivos maridados con los mejores vinos de Bodega Cobos y Rutini. Encuentros íntimos, elegantes y memorables frente al mar.

Sunset & Beach Parties.

Fiestas al atardecer con música, tragos y ambientación de Banco Macro, para disfrutar a lo grande en la playa.

Bienestar & Lifestyle Wellness Experience

Clases de yoga, stretching, meditación guiada y rituales de bienestar para relajarse y conectar.

Además, en Golf Acantilados y Golf Playa Grande, durante el mes de enero se realizarán los tradicionales torneos de golf como el Abierto del Sur, con el sponsoreo de Banco Macro. También la entidad estará presente el Links Pinamar.

En Córdoba, Banco Macro será sponsor del tradicional Festival de Doma y Folklore de Jesús María, y en el Torneo de Golf de Villa Allende. Además en la ciudad de Villa Carlos Paz estará presente el Macro Móvil desde el 6 de enero hasta el 19 de febrero.

Lo mismo ocurrirá en la ciudad de Tafí del Valle, en la provin

El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro