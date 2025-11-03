El TN se corona en Mendoza y ya se desató la pasión

El Turismo Nacional regresa al Autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza, para una Final histórica el fin de semana del 28, 29 y 30 de noviembre, con entradas a la venta a través de Entradaweb.

El Autódromo Ciudad de San Martín se prepara para recibir la fiesta final del automovilismo nacional. Tras 11 años de espera, el “Gran Premio Coronación Olca Rental” de TN, una de las categoría más convocante del país, pondrá el broche de oro a una temporada vibrante. La emoción se multiplica con la confirmación del inicio de la venta de entradas, un llamado a los fanáticos para asegurar su lugar en la carrera que definirá a los campeones de las Clases 2 y 3.

La venta anticipada está disponible a través de www.entradaweb.com.ar

Los días 28, 29 y 30 de noviembre han sido marcados en rojo en el calendario de todo amante de la velocidad. Será el escenario donde el famoso “chapa chapa” del Turismo Nacional, fiscalizado por APAT, desate toda su intensidad en el trazado mendocino. Este evento no solo es una fecha de cierre, sino la culminación de un trabajo organizativo y la promesa de un espectáculo inolvidable.

La demanda de entradas es alta, por lo que la organización recomienda la compra de entradas anticipadas, ya que la capacidad de Boxes es limitada. El costo de la Entrada General es de $20.000, mientras que el acceso a Boxes (Paddock) asciende a $40.000, ofreciendo una experiencia inmersiva para presenciar de cerca el trabajo de los equipos. Un detalle importante es que los niños ingresarán de forma gratuita, haciendo de este un evento ideal para toda la familia.

Tanto A.V.E. como el Municipio de General San Martín y el Gobierno de Mendoza, trabajan de manera mancomunada en las obras necesarias para albergar la Final de esta categoría nacional.

Emanuel Moriatis, presidente de Apat aseguró que “la relevancia deportiva de este Gran Premio Coronación es incalculable, ya que aquí se definirán los títulos de la temporada 2025 tanto para la Clase 2 como para la Clase 3. La presión estará al máximo, y cada punto en juego será determinante para que los aspirantes logren levantar la copa. La garantía es un fin de semana de adrenalina pura y lucha hasta la última curva”

Además de las categorías estelares del Turismo Nacional, el programa de actividades se complementa con la participación del Turismo Carretera 2000.

Los ojos de los fanáticos mendocinos estarán puestos especialmente sobre sus representantes locales, quienes llegan con un rendimiento destacado a la fecha cúlmine. Julián Santero, actual líder de la Clase 3, buscará coronarse en su propia casa. Una hazaña que desataría la euforia del público y que lo inscribiría en la historia grande del automovilismo provincial. Junto a Santero, el joven Lucas Vicino ha demostrado un gran nivel competitivo, llegando a realizar un podio en la última fecha de la Clase 3. En la Clase 2, el talento local también estará representado con Gonzalo Antolín, quien es el último ganador de la categoría. La posibilidad de que un piloto mendocino se suba a lo más alto del podio en el “Gran Premio Coronación Olca Rental”.

Anticipadas:

Entradaweb

General: $20.000

Boxes: $40.000

Link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/31056118/step/1

Habrá taquilla el día del evento