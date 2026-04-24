El Telekino generó impacto solidario en Mendoza con un aporte clave

El último sorteo de Telekino no solo dejó un ganador en Mendoza, sino que también impulsó una importante acción solidaria. A través de una donación destinada a AVOME.

El reciente sorteo de Telekino no solo consagró a un ganador en Godoy Cruz, sino que también dejó una fuerte impronta solidaria en la provincia. A partir de este premio, se realizó una donación destinada a la Asociación Voluntarios de Mendoza (AVOME), una entidad con una extensa trayectoria en el trabajo con niños, niñas y familias.

Con más de medio siglo de labor, AVOME impulsa acciones orientadas al desarrollo integral de la niñez y al acompañamiento de familias en contextos de vulnerabilidad. Desde la organización destacaron el valor de este tipo de contribuciones, ya que permiten sostener y potenciar los distintos programas que llevan adelante en el territorio mendocino.

El aporte alcanzará a alrededor de 340 familias de las zonas centro, este y sur de Mendoza. La asistencia será canalizada a través de espacios de primera infancia, centros de apoyo escolar y programas de familias temporarias, pilares fundamentales del trabajo social que desarrolla la institución.

La entrega contempla elementos fundamentales tanto para el cuidado infantil como para la alimentación: 8 paquetes de pañales talle M (36 unidades cada uno), 8 paquetes de pañales talle G (32 unidades cada uno), 8 paquetes de pañales talle XG (28 unidades cada uno) y 8 paquetes de pañales talle XXG (26 unidades cada uno). A esto se suman 60 cajas de leche entera de 800 gramos, 10 latas de leche fórmula para bebés de 0 a 6 meses, 200 kilos de arroz largo fino y 200 kilos de fideos.

Desde AVOME también pusieron en valor el compromiso de quienes forman parte de la organización, destacando que gran parte de la tarea se realiza de manera voluntaria. Además de los programas sociales y educativos, cuentan con servicios como ropero comunitario y atención sanitaria, incluyendo asistencia médica.

En este escenario, remarcaron que este tipo de ayuda resulta clave para acompañar a familias que atraviesan situaciones complejas. De esta manera, Telekino no solo premió al afortunado, sino que también se transformó en una herramienta concreta de apoyo para cientos de hogares mendocinos.