El Social Media Day Mendoza volvió a marcar las tendencias digitales 2025

El Social Media Day volvió a Mendoza y convocó a especialistas, profesionales y entusiastas del mundo digital, el marketing y la inteligencia artificial. Desde 2013, el evento se desarrolla de forma ininterrumpida en la provincia y es organizado por Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.

La edición 2025 ofreció un programa de conferencias, paneles y presentaciones de casos que analizaron el presente y el futuro de la comunicación digital. Entre los ejes centrales se abordaron las aplicaciones de la inteligencia artificial en los negocios y el marketing, su integración en procesos creativos y la importancia de monetizar el contenido, temática desarrollada por Sol Beldi, quien compartió estrategias para transformar la producción digital en oportunidades concretas de rentabilidad.

La jornada inicio con Matías Moyano y Santiago Venier (Grupo EON) ofrecieron la charla “Inteligencia esencial para un marketing digital eficiente”, en la que destacaron la buena utilización de diferentes aplicaciones de IA y la importancia de saber realizar prompts de manera correcta para optimizar tiempos y recursos en campañas digitales.

El encuentro también incluyó un espacio dedicado a la comunicación digital política y a las claves para conectar con las nuevas generaciones, a cargo de Pablo Terk y Diego Campal, recientemente radicado en Mendoza, quienes destacaron la necesidad de adaptar los mensajes a contextos de alta exposición y cambios en los hábitos de consumo de información.

Uno de los momentos más convocantes fue la disertación de Sol Romero Elbersci y Santiago Rocchia (Digital Winds) brindaron la charla “De la Keyword al Prompt. SEO para que tu empresa aparezca en ChatGPT”, en la que explicaron estrategias para optimizar el posicionamiento orgánico y mejorar la visibilidad en buscadores, adaptando las técnicas de SEO tradicionales a las nuevas herramientas de inteligencia artificial.

La charla “El nuevo vendedor que nunca duerme: UX + IA en la atención comercial”, a cargo de Juana Villada y Tomás Castillo, exploró cómo la experiencia de usuario, combinada con herramientas de inteligencia artificial, puede optimizar la relación con los clientes y potenciar las ventas.

La jornada también contó con una sección de turismo por la tarde, que incluyó la charla “Creatividad + IA”, ¿El blend prefecto? Se analizó cómo la inteligencia artificial actúa como un catalizador que amplifica los procesos creativos humanos, integrándose como herramienta complementaria, y “Experiencias para Comunicar: El Rol del Marketing en la Gastronomía”, con referentes de distintos sectores, donde se compartieron estrategias para comunicar propuestas gastronómicas de manera efectiva. Además, el panel “Propósito: el activo más valioso de la influencia” abordó el valor de la autenticidad y la coherencia en la construcción de marca personal y corporativa.

Se destacó también el uso de la herramienta Grok para la generación de contenido y creación de imágenes, ilustraron el potencial de la inteligencia artificial como aliada para optimizar recursos y resultados, siempre con supervisión humana.

El Social Media Day Mendoza 2025 reafirmó su papel como espacio de actualización profesional y plataforma de vanguardia en materia digital, consolidando a la provincia como un punto de referencia para el intercambio de tendencias e innovación en Argentina.