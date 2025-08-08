El Senado de Mendoza homenajeó a Roxana Lopresti por su compromiso con la salud y la educación

La periodista, productora y docente fue reconocida por su aporte a la comunidad en una propuesta impulsada por el senador provincial Marcos Quattrini.

El pasado viernes primero de agosto se llevó a cabo un emotivo acto celebrado en la Legislatura de Mendoza para homenajear a la comunicadora y docente Roxana Lopresti, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria en la promoción de la salud, su labor académica y su desempeño en medios de comunicación.

La iniciativa fue impulsada por el senador provincial Marcos Quattrini, que destacó que el reconocimiento no surgió por simple protocolo. “Empezamos a prestar atención, y la verdad es que cuando ella se comunica todos quedan impactados”, sostuvo el legislador.

Visiblemente emocionada, la periodista agradeció la distinción y a quienes la acompañaron en su recorrido profesional y personal. Mencionó a su entorno afectivo que se encontraba allí presente: familia, colegas, amigas. En su discurso compartió que nunca imaginó que su trabajo diario pudiera generar tanto impacto. También valoró la libertad con la que ejerce su rol en los medios y en el ámbito académico.

Desde la Universidad Juan Agustín Maza, donde dirige las carreras de Comunicación social, Periodismo y Locución, la definieron como una profesional que “pone el corazón en cada tarea”. Excompañeros de medios resaltaron su entrega, su ética de trabajo y su dedicación tanto como productora como docente.

Además de su rol de productora en el Noticiero 9, Roxana conduce programas como “La Salud al Día” en la radio LV10 y “+Vida” por la pantalla del 9 Televida. Es integrante de la Red Argentina de Periodistas Científicos y cuenta con formación internacional, incluyendo becas en Israel, Estados Unidos, Colombia y Ecuador. Además, recibió premios como el de Comunicación en Salud 2023, otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

“Estar informada de lo que tengo que comunicar… Ese es mi desafío, no errar en las preguntas, prestar mucha atención cuando hago las entrevistas. Que sean preguntas que lleguen de la forma más clara posible, para que la gente lo pueda recibir y haga cambios en su vida”, explicó Roxana.

El homenaje en la Legislatura fue mucho más que una entrega de placa: fue un reconocimiento sincero a una vida profesional atravesada por la vocación de informar, educar y acompañar con humanidad.