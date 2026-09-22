El Malbec de la Universidad Juan Agustín Maza suma un nuevo reconocimiento internacional

Por quinto año consecutivo, el vino elaborado por estudiantes de la Universidad Maza obtuvo una de las máximas distinciones del certamen internacional, con 97 puntos.

El 23° Concurso Internacional de Vinos y Licores VINUS 2026, parte del Ranking Mundial de Vinos 2026, arrojó sus resultados preliminares y la bodega de la Universidad Maza ha vuelto a reafirmar su prestigio.

Entre más de 500 muestras provenientes de 17 países, el UMaza Malbec elaborado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Enología, ha conquistado la Doble Medalla de Oro al superar los 95 puntos.

La cosecha, realizada en Tupungato año tras año, sigue siendo posible gracias a la donación de Leonardo Pisano, enólogo de Bodegas Urqo y egresado de la Universidad, quien sigue demostrando un fuerte compromiso con la institución y su rubro.

“Para nosotros es una gran alegría y un gran orgullo, porque este vino es elaborado íntegramente junto a los alumnos de la carrera de Enología de la Universidad Maza. Fuimos a cosechar el Malbec en la zona de Tupungato y luego la uva fue trasladada a la bodega de la Universidad, donde los alumnos continuaron participando de todo el proceso de elaboración y conservación del vino”, sostuvo la Lic. Ana Puelles, docente y directora de la Unidad de Prácticas Enológicas, conocida popularmente como “la bodeguita”.

Lic. Ana Puelles, docente y directora de la Unidad de Prácticas Enológicas, conocida popularmente como “la bodeguita”.

Ana destacó especialmente la calidad de la materia prima obtenida durante esta vendimia, lo que permitió alcanzar una gran intensidad colorante, buenos aromas, estructura y volumen en boca. Según explicó, estas características fueron fundamentales para lograr un vino que recibió una valoración de 97 puntos por parte del jurado, un reconocimiento que calificó como motivo de gran felicidad y orgullo. ‘’Lograr este puntaje con un Malbec elaborado en una bodega universitaria y artesanal es un gran logro para la institución y, sobre todo, para mí y para los alumnos”.

¡Otra vez el más premiado!

Con este nuevo reconocimiento, la UMaza se sigue consolidando como la Universidad con el vino más galardonado del país. Este año, su Malbec ha logrado la Doble Medalla de Oro por quinta vez consecutiva, replicando los triunfos de 2022, 2023, 2024 y 2025 cuando también obtuvo la Doble Medalla de Oro.

“Desde hace años presentamos nuestros vinos en concursos internacionales y hemos obtenido muy buenos puntajes. Este ha sido uno de los más altos que hemos alcanzado, por lo que realmente sentimos que todo el esfuerzo, la pasión y el trabajo que hacemos junto a los alumnos se ve reflejado en este producto”.

En cuanto a la descripción del vino, es un Malbec con una intensidad colorante muy buena y muy intensa; presenta aromas a ciruela y frutos rojos, especialmente frutilla y frambuesa, y también algunas notas florales que recuerdan a la violeta. En boca tiene una entrada agradable, taninos amables, una buena y equilibrada acidez y un final muy persistente.

Una cosecha de distinciones

Los resultados oficiales fueron publicados el 1 de septiembre, mientras que el anuncio de los Grandes Campeones de cada categoría será el 26 del mismo mes, instancia en la que el Malbec UMaza vuelve a perfilarse como protagonista.

2017: Medalla de Oro en VINUS

2018: Medalla de Oro en VINUS

2018: Doble Medalla de Oro en ”La Mujer Elige”

2022: Doble Medalla de Oro en VINUS

2022: Doble Medalla de Oro en ”La Mujer Elige”

2022: Campeón tinto joven en VINUS

2022: Campeón tinto joven ”La Mujer Elige”

2023: Doble Medalla de Oro en VINUS

2023: Campeón tinto joven en VINUS

2024: Doble Medalla de Oro en VINUS

2024: Campeón tinto joven en VINUS

2025: Doble Medalla de Oro en VINUS

Cada premio es un reflejo del compromiso de la Universidad con la calidad y la innovación en la producción vitivinícola, orgullo compartido por toda la comunidad UMaza. ¡Felicitaciones!