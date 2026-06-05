El local mendocino del que todos hablan: cómo llevarte una bicicleta en 24 cuotas fijas

Con bicicletas en hasta 24 cuotas fijas, cuatro sucursales en Mendoza y una amplia variedad de modelos, el local que representa oficialmente a Scott se convirtió en una de las opciones más elegidas por los amantes del ciclismo.

Cada vez son más los mendocinos que eligen la bicicleta como medio de transporte, actividad deportiva o simplemente una forma de disfrutar al aire libre. En ese contexto, hay un local que viene ganando protagonismo y del que todos están hablando.

¿La razón? Hoy es posible llevarse una bicicleta en hasta 24 cuotas fijas, una oportunidad que busca facilitar el acceso a un producto cada vez más elegido por personas de todas las edades.

La propuesta incluye una amplia variedad de modelos y alternativas: bicicletas MTB, de ruta, eléctricas, usadas, además de accesorios y equipamiento para quienes ya son amantes del ciclismo o quieren iniciarse en este mundo.

Además, el comercio cuenta con cuatro sucursales en Mendoza, lo que permite un acceso más cercano para los clientes en distintos puntos de la provincia.

Otro de los diferenciales es que se trata de representantes oficiales de Scott, una de las marcas más reconocidas a nivel internacional dentro del universo de las bicicletas y el deporte.

Con miles de bicicletas esperando dueño nuevo y facilidades de pago, el panorama parece claro: hoy más que nunca, subirse a una bici resulta una posibilidad mucho más accesible.

Para quienes venían postergando la decisión, quizás sea el momento ideal para empezar a pedalear.

MaxiBici con más de 25 años

Con más de 25 años acompañando a los mendocinos en el mundo de las dos ruedas, MaxiBici continúa consolidándose como una de las empresas referentes del sector en la provincia. Actualmente cuenta con cuatro sucursales estratégicamente ubicadas y una propuesta que combina asesoramiento especializado, las principales marcas del mercado y opciones de financiación accesibles para sus clientes.

Uno de los diferenciales más destacados es la posibilidad de acceder a bicicletas y accesorios en hasta 24 cuotas fijas, facilitando la compra tanto para quienes buscan iniciarse en el ciclismo como para quienes desean renovar o mejorar su equipamiento.

A lo largo de su historia, MaxiBici se ha convertido en un referente nacional, alcanzando el puesto número uno en ventas de Scott en Argentina y liderando también las ventas de Polygon a nivel nacional. Este reconocimiento refleja el compromiso de la empresa con la calidad, el servicio y la atención personalizada.

Además de comercializar bicicletas, MaxiBici ofrece indumentaria, accesorios, repuestos, servicio técnico especializado y asesoramiento para cada tipo de usuario, desde ciclistas recreativos hasta deportistas de alto rendimiento.

Con presencia en distintos puntos de Mendoza y una trayectoria respaldada por miles de clientes, MaxiBici continúa apostando al crecimiento del ciclismo y la movilidad sustentable, acercando cada vez más personas al mundo de la bicicleta.