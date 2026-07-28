El invierno se vive en Palmares

Gastronomía, entretenimiento, moda y las mejores oportunidades del “Sale de Invierno” en un mismo lugar.

Con la llegada de las bajas temperaturas, Palmares presenta su propuesta para disfrutar la temporada con una experiencia que combina gastronomía, entretenimiento, compras y confort. Durante todo el invierno, el mall invita a recorrer sus espacios, descubrir las últimas tendencias y aprovechar las mejores oportunidades en un entorno pensado para compartir.

Más descuentos, más razones para venir

Bajo el concepto “Más descuentos, más razones para venir”, Palmares da inicio a su “Sale de Invierno”, con importantes promociones y descuentos en una amplia selección de marcas. Una oportunidad ideal para renovar el guardarropa, encontrar esos básicos imprescindibles para la temporada o acceder a prendas de primeras marcas con beneficios exclusivos.

Un paseo para disfrutar todo el día

Las Terrazas Gastronómicas continúan siendo uno de los espacios preferidos para reunirse durante el invierno. Su variada propuesta de restaurantes y cafeterías invita a hacer una pausa, compartir un almuerzo, una merienda o una cena en un ambiente cálido y acogedor.

La experiencia se completa con las salas de Cinemark, que ofrecen los últimos estrenos para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. Y con Playland, el espacio de entretenimiento pensado para los más chicos.

Novedades para el hogar

Entre las novedades de la temporada se destaca la renovación de Fácil Home, que reabrió sus puertas con un local completamente renovado, de mayor superficie y con una propuesta ampliada de productos para el hogar. Un espacio donde diseño, decoración y funcionalidad se unen para inspirar nuevos proyectos.

Más comodidad para cada visita

Como parte de las mejoras en la experiencia de sus visitantes, Palmares incorporó WiFi libre en todo el mall, permitiendo disfrutar de una conexión gratuita durante toda la recorrida.

Este invierno, Palmares invita a disfrutar de una experiencia completa donde la gastronomía, el entretenimiento, las compras y los mejores descuentos se encuentran en un solo lugar. Porque hay más descuentos, más propuestas y, sobre todo, más razones para venir.

Acerca de Palmares

En 2025 Palmares cumplió 30 años como uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial, es actualmente distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman (líder de Grupo Presidente) ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como: retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores, de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.