El Hotel Esplendor celebró su 14° aniversario en el complejo Arena Maipú

En el marco de un evento institucional, el establecimiento reafirmó su posicionamiento como “hotel destino”, destacando su propuesta integral y su rol estratégico en el desarrollo de la Ruta del Vino y el turismo corporativo en Mendoza.

El Hotel Esplendor festejó sus 14 años de trayectoria con un evento en el Complejo Arena Maipú, reuniendo a aliados estratégicos y referentes del sector turístico.

En un año desafiante para la industria, destacaron el crecimiento del complejo y su impacto positivo en el desarrollo del destino Maipú.

“Nos consideramos un hotel destino”, afirmaron desde el hotel, resaltando la propuesta integral del espacio: casino, cines, estadio, gastronomía, spa y piscinas únicas en el país.

Ubicado en el kilómetro cero de la Ruta del Vino, el hotel apunta a consolidarse como un centro de atracción tanto para el turismo como para el ámbito corporativo.