El gran desembarco del año 2026: JAC Motors llega a Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo

La marca china, que será comercializada por Grupo Lorenzo, hace su presentación con un Avant premiere exclusivo para la prensa donde mostrará la gran variedad de modelos, previo a la apertura de su exclusivo local.

La automotriz china JAC Motors desembarca oficialmente en Cuyo a través de Grupo Lorenzo, en una apuesta estratégica que refuerza su expansión en el mercado argentino y amplía la oferta de movilidad en la región.

La presentación en la ciudad de Mendoza se realizará el jueves 5 de febrero, de 10 a 12, y se inscribe en el proceso de crecimiento del grupo empresario, que en los últimos años ha consolidado la incorporación de nuevas marcas de origen chino a su portfolio. En las próximas semanas, el lanzamiento también tendrá lugar en las ciudades de San Rafael y San Luis.

Grupo Lorenzo, referente regional en la comercialización de este tipo de vehículos, cuenta con más de siete años de experiencia en la representación de marcas chinas como JMC y Shineray, y desde 2022 también de BAIC, la marca china más vendida en Argentina. Esta trayectoria consolida su conocimiento y expertise en el desarrollo de marcas de origen asiático en el mercado local.

Durante la presentación se destacarán distintos ejes estratégicos, entre ellos el respaldo internacional de JAC, una automotriz con más de 50 años de trayectoria a nivel global y una presencia en constante crecimiento en Argentina; la experiencia y solidez comercial de Grupo Lorenzo; las alternativas de financiación disponibles para el público; y el programa exclusivo de compromiso de recompra, una propuesta diseñada para facilitar la renovación o el cambio de unidades cero kilómetro.

Los asistentes podrán conocer los distintos modelos del universo JAC, una propuesta que combina diseño, tecnología, eficiencia y una excelente relación precio–producto, pensada para responder a las nuevas demandas de movilidad eléctrica. Entre los principales modelos que la marca ofrecerá en Mendoza se destacan EV30X, JS2, JS4, JS6 y JS8, conformando una gama orientada tanto al uso urbano como al trabajo y a la movilidad eléctrica.

En una primera etapa, las unidades JAC se comercializarán a través de Autoferia, mientras se avanza en la inminente apertura de un local exclusivo de la marca. El nuevo showroom estará ubicado en el flamante Circuito Strip Center Guaymallén, donde Grupo Lorenzo contará con tres locales comerciales: uno destinado a la marca JAC, otro a Shineray y JMC, y un tercer espacio donde funcionará la nueva sucursal de Autoferia. Además, el complejo contará con un sector de postventa especializado, con servicio técnico oficial, repuestos originales y atención personalizada.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.