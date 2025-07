El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Martín Raúl Rufeil inauguraron el micro hospital de Palmira

El centro asistencial tiene una estructura moderna que permitirá atender un promedio de 150 pacientes diarios.

Con una inversión de 2.500 millones de pesos y un trabajo conjunto entre el gobierno de Mendoza y la municipalidad de General San Martín, durante la noche de este martes quedó inaugurado en Palmira el nuevo micro hospital, un centro asistencial moderno que permitirá atender un promedio de 150 pacientes diarios.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Raúl Rufeil, además de su par Mario Abed, ministros, legisladores provinciales, representantes de hospitales y vecinos de Palmira.

El nuevo centro asistencial cuenta con recepción, sala de espera, guardia, shock room, ingreso de ambulancia, sala de observación, vacunatorio, consultorios, sala de rayos x, odontología, farmacia y laboratorio, entre otras áreas.

“Es una noche de mucha alegría y de sentir que hemos cumplido con los vecinos de Palmira”, comentó Rufeil y siguió: “Hemos trabajado en conjunto con la Provincia y estoy convencido de que esa es la forma de hacer las cosas, de manera integrada por las causas nobles y los proyectos que emanan de la necesidad de la comunidad. Quiero agradecer a todos los que hicieron esto posible”. Además, Rufeil subrayó que el nuevo servicio sanitario permitirá descomprimir la atención en el Perrupato, “ya que hasta un 30% de las atenciones que allí se realizan provienen de esta zona”.

Además, el nuevo micro hospital cuenta con servicios de guardia 24 horas, ecografía, ginecología, clínica médica, nutrición, pediatría, sicología, agentes sanitarios y fonoaudiología, con un promedio de atención de 150 pacientes diarios.

Por la incidencia y los servicios que desde hoy presta el centro asistencia de Palmira, tendrá incidencia no solo entre los vecinos de Palmira sino que su radio de influencia se extiende a distritos cercanos como San Roque, Los Barriales y Fray Luis Beltrán.

El gobernador Cornejo señaló que “en Mendoza y a pesar del fuerte ajuste que hace el gobierno nacional y las restricciones a la obra pública no hemos parado de construir infraestructura pública y también viviendas, y no hemos parado porque hacemos una buena administración de los recursos. No ha sido gratuito que el país no haya crecido en una década y media y se nota en todos los aspectos. Sin embargo y en la medida de lo posible en Mendoza se invierte en infraestructura social y económica”.

El delegado de Palmira, Ángel Bottero, sostuvo que nuevo micro hospital “es la obra más importante para Palmira en los últimos 40 años, una obra que una ciudad de 40.000 habitantes necesitaba y que va a servir para salvar vida”.