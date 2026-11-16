¡El Gato con Sombrero llegó a la pantalla grande con magia y diversión!

La Avant Premiere de la nueva película animada de Warner Bros. reunió a familias y chicos para disfrutar de una aventura llena de humor, imaginación y travesuras.

La pantalla grande le dio la bienvenida a uno de los personajes más queridos de la literatura infantil. El Gato con Sombrero llegó con una nueva película animada de Warner Bros., una propuesta que invita a chicos y grandes a compartir una experiencia de cine llena de fantasía y diversión.

Los más chicos fueron protagonistas de la jornada. Entre sonrisas y expectativa, compartieron su entusiasmo por descubrir esta nueva historia y disfrutar de una salida al cine junto a sus familias. La Avant Premiere se convirtió en una oportunidad para encontrarse y vivir una experiencia pensada para todas las edades.

Con su característico sombrero a rayas y su espíritu inquieto, el personaje vuelve a ocupar el centro de una aventura animada que promete situaciones disparatadas y momentos inolvidables. La película recupera el universo creado por el escritor e ilustrador Dr. Seuss y presenta una historia nueva para acercar al Gato a nuevas generaciones.

En esta ocasión, el protagonista recibe una misión: devolverles la alegría a Gabby y Sebastian, dos hermanos que atraviesan el desafío de adaptarse a una nueva ciudad después de una mudanza. Para lograrlo, deberá poner en marcha su imaginación y creatividad. Sin embargo, la tarea no será sencilla: sus ocurrencias y su manera de resolver los problemas pondrán a prueba su capacidad para cumplir con el encargo sin perder el control de la situación.

Con humor, magia y personajes entrañables, El Gato con Sombrero propone una aventura para compartir en familia y dejarse sorprender por las posibilidades de la imaginación.