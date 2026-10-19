El equipo de Manu Ginóbili eligió una empresa mendocina para recorrer la provincia en bicicleta

El grupo del exbasquetbolista argentino confió en Maxibici para realizar dos experiencias sobre ruedas y descubrir los paisajes de Mendoza.

El equipo de Manu Ginóbili eligió a Maxibici, una empresa de Mendoza dedicada al mundo del ciclismo, para realizar dos experiencias en bicicleta y recorrer distintos paisajes de la provincia.

La firma dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por haber sido elegida para acompañar al grupo del exbasquetbolista argentino en esta aventura sobre ruedas.

Desde Maxibici destacaron que la propuesta representa una oportunidad para compartir su pasión por el ciclismo y generar experiencias que conecten a las personas con la naturaleza y los paisajes mendocinos.

Dos experiencias en bicicleta para descubrir Mendoza

Según informó la empresa, el equipo de Ginóbili los contactó para participar en dos experiencias sobre ruedas, con el objetivo de disfrutar de los escenarios naturales de Mendoza desde otra perspectiva.

Aunque no se detallaron los recorridos ni los lugares específicos que visitaron, la iniciativa permitió a la firma local formar parte de una actividad vinculada con el deporte, el turismo y la vida al aire libre.

“Una experiencia que nos recuerda por qué amamos tanto lo que hacemos: conectar personas con la bici y crear momentos que quedan para siempre”, expresaron desde Maxibici en la publicación.

La empresa también agradeció a Manu Ginóbili y a todo su equipo por confiar en sus servicios para compartir la experiencia en Mendoza. La publicación reflejó el orgullo de la firma por haber sido parte de la propuesta y puso en valor el vínculo entre el ciclismo y el turismo provincial.

Desde Maxibici celebraron la posibilidad de acompañar al grupo y reafirmaron su apuesta por generar propuestas que permitan descubrir Mendoza en bicicleta.