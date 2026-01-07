El Circo Rodas llega a Mendoza con un show renovado y una temporada 2026 imperdible

Después de cautivar a más de 197.000 espectadores en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el legendario Circo Rodas llega a Mendoza con una producción totalmente renovada, reafirmando su título como el espectáculo familiar más impresionante de Latinoamérica.

Después de cautivar a más de 197.000 espectadores en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el legendario Circo Rodas llega a Mendoza con una producción totalmente renovada, reafirmando su título como el espectáculo familiar más impresionante de Latinoamérica.

El gran debut será el jueves 8 de enero a las 21:30, en una velada única que contará con la presencia especial de José “Pepito” Cibrián, querido y reconocido referente del entretenimiento argentino, quien acompañará esta noche inaugural del Circo Rodas en Mendoza.

El nuevo show Temporada 2026 combina emoción, humor y tecnología en una experiencia sin precedentes. Entre sus atracciones más impactantes se destacan los trapecistas internacionales, artistas invitados directamente del Cirque du Soleil, y el impactante dúo de Globos de la Muerte, dos esferas de acero funcionando simultáneamente, un número único en Latinoamérica que desafía todos los límites conocidos.

El público también podrá disfrutar de payasos como Cachete que llenan la carpa de risa y ternura, y del innovador show de magia 3D protagonizado por los magos Adán y Valentino, una propuesta que combina ilusión, tecnología y efectos visuales que traspasan los límites del escenario.

Con una capacidad de 2800 ubicaciones, el Circo Rodas garantiza una experiencia cómoda y segura para todas las familias que se acerquen a vivir ésta temporada inolvidable.

Con más de 43 años de historia el Circo Rodas continúa apostando a la excelencia artística y a la emoción del espectáculo en vivo, manteniendo viva la magia del circo con la tecnología y el talento del siglo XXI.

Circo Rodas en Mendoza

Estreno: Jueves 8 de enero del 2026 | 21:30 hs

Lugar: Acceso Sur y Lamadrid (Guaymallén – Mendoza)

Entradas e información: https://circorodas.com.ar/