Diez años de Yacopini junto a Mercedes-Benz

Yacopini Mercedez Benz celebró una década junto a los mendocinos. Conocé a los protagonistas.

Este octubre, Yiacopini Mercedes-Benz celebra una década de crecimiento, esfuerzo y logros. Un sueño que comenzó de a poco, pero que hoy es una realidad sólida, respaldada por excelentes ventas y un desempeño impresionante, especialmente en el último año.

En palabras de los responsables de la marca, representar a Mercedes-Benz no solo es un honor, sino también una gran responsabilidad. “La vara siempre la ponen más alta, es la marca que inventó el automóvil, con lo cual realmente estamos muy orgullosos de representarla y que ellos sigan confiando en nosotros“, destacó Hernán Coco Yacopini

En un avance significativo, se ha anunciado el inicio de una nueva obra en la calle Panamericana, donde se desarrollará una concesionaria integrada de venta y post-venta, un paso más hacia la cercanía con el cliente, brindando mejores servicios y atención personalizada.

Pero más allá de los logros, lo más importante sigue siendo la confianza que los clientes siguen depositando en Yacopini. “La gente nos sigue eligiendo, eso es lo principal. Sigue confiando en la marca y en nosotros”, aseguran.

Este 10º aniversario no solo marca una década de crecimiento, sino también la consolidación de un compromiso con la excelencia, la calidad y el bienestar social.