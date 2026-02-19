DFSK ya está en Mendoza: Genco abrió su concesionario oficial y mostró toda la nueva línea de autos y utilitarios

Genco marcó un hito en el mapa automotor mendocino: abrió un concesionario para la marca DFSK.

El pasado jueves, Genco marcó un hito en el mapa automotor mendocino: abrió oficialmente el concesionario para la marca DFSK, trayendo a la provincia una amplia gama de vehículos que no solo llamó la atención por su variedad, sino también por su apuesta a la tecnología.

La inauguración, realizada en la sede de Godoy Cruz, reunió a clientes, entusiastas y familiares del rubro automotriz que se acercaron a recorrer las instalaciones y charlar con los especialistas. Más allá de las formalidades, el ambiente fue distendido, con música y la posibilidad de conocer en detalle cada vehículo exhibido.

Entre las principales estrellas estuvieron los SUV de la marca, con un modelo híbrido enchufable que se robó más de una mirada curiosa por su autonomía y prestaciones. También se destacaron los modelos tradicionales, ideales para quienes buscan confort y funcionalidad en rutas y calles de la región.

Pero no todo fueron SUV: la línea comercial también tuvo su lugar protagónico, con utilitarios pensados para trabajo y logística —incluyendo algunos 100% eléctricos— que generaron comentarios positivos entre los visitantes, sobre todo emprendedores y pequeños empresarios en busca de opciones más eficientes.

Además de la exposición de vehículos, la gente de Genco aprovechó para explicar las ventajas de su esquema de atención: desde asesoramiento profesional hasta servicios de posventa completos. Los presentes destacaron la cordialidad del equipo y el esfuerzo por acercar una experiencia de compra transparente y cercana.

Con la noche como telón de fondo y un brindis que cerró la velada, la sensación general fue de entusiasmo. Esta nueva apuesta representa para el mercado local: más opciones, tecnología diferente y un concesionario dispuesto a innovar en vehículos importados.