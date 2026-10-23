Deportistas amateurs: qué cuidar además de entrenar

Qué deben cuidar los deportistas amateurs además del entrenamiento para acompañar la recuperación, la función muscular y la salud ósea.

Sumar kilómetros, aumentar el peso de una rutina o sostener una frecuencia semanal suele convertirse en la medida más visible del progreso para quienes practican deporte de manera amateur. Es fácil saber cuánto duró una salida, cuántos días se entrenó o si una marca mejoró respecto de la semana anterior.

Hay otros indicadores menos evidentes. Cómo responde el cuerpo al día siguiente, cuánto tarda en recuperarse, qué ocurre con el descanso, si la alimentación acompaña el esfuerzo o si aparecen molestias que se repiten también forman parte de la práctica deportiva.

Entrenar no consiste únicamente en completar una sesión. Prepararse para el esfuerzo y darle al organismo condiciones adecuadas para recuperarse son partes del mismo proceso.

Preparar el cuerpo antes de exigirlo

Una rutina deportiva no debería comenzar necesariamente con el tramo más exigente. El calentamiento permite realizar una transición progresiva entre el reposo y la actividad, especialmente cuando el entrenamiento posterior incluye movimientos intensos o repetitivos.

También importa cómo se incrementa la exigencia con el paso de las semanas. Intentar recuperar rápidamente el tiempo perdido después de un período de inactividad o aumentar de manera brusca el volumen puede someter músculos, articulaciones y ligamentos a cargas para las que todavía no están preparados.

Para quien entrena de manera amateur, la progresión puede resultar menos atractiva que alcanzar rápidamente una nueva distancia o intensidad, pero cumple una función concreta. La adaptación física necesita tiempo.

Esto también obliga a relativizar las comparaciones. Dos personas que corren la misma distancia o realizan una rutina similar no necesariamente parten de la misma condición física ni necesitan avanzar al mismo ritmo.

La hidratación empieza antes de sentir sed

Durante el ejercicio, el organismo utiliza el sudor como uno de sus mecanismos para regular la temperatura corporal. Esa pérdida de líquido adquiere especial importancia cuando la actividad se prolonga, aumenta la intensidad o se entrena bajo temperaturas elevadas.

Por eso, la hidratación no debería concentrarse únicamente en el momento posterior al entrenamiento. Beber líquidos antes, durante y después de la actividad ayuda a acompañar las necesidades del organismo a lo largo de las distintas etapas del esfuerzo.

Las condiciones ambientales también modifican el escenario. Entrenar en jornadas de mucho calor exige prestar atención al horario, la exposición directa al sol, la vestimenta y las señales que aparecen durante la actividad. Calambres, agotamiento, mareos o una sensación de debilidad fuera de lo habitual no deberían interpretarse simplemente como una consecuencia inevitable de haber entrenado fuerte.

La necesidad de líquidos tampoco es idéntica en todas las prácticas. La duración, la intensidad, la temperatura y la sudoración individual modifican cuánto pierde cada persona durante una sesión.

Comer también forma parte de la recuperación

La alimentación cotidiana proporciona los nutrientes que el organismo utiliza para obtener energía, reparar tejidos y sostener numerosas funciones vinculadas con la actividad física. No empieza con una comida específica antes de entrenar ni termina con aquello que se consume inmediatamente después.

Proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales cumplen funciones diferentes, por lo que reducir la nutrición deportiva a un solo nutriente deja afuera buena parte del panorama.

Entre los minerales involucrados se encuentra el magnesio. Participa en numerosas reacciones enzimáticas y cumple funciones relacionadas con la producción de energía, la actividad muscular, la transmisión nerviosa y la síntesis de proteínas. Verduras de hoja verde, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos se encuentran entre sus fuentes alimentarias.

En determinados contextos puede evaluarse además la suplementación. Existen distintas presentaciones, entre ellas citrato, óxido y bisglicinato de magnesio. La necesidad de suplementar, sin embargo, no puede establecerse solamente a partir de cuánto ejercicio realiza una persona ni significa que aumentar la ingesta vaya a mejorar por sí mismo el rendimiento.

La dieta habitual, las características del entrenamiento y el estado individual son parte de una evaluación más amplia. Lo mismo ocurre con otros micronutrientes relevantes para la salud muscular y ósea, como el calcio o la vitamina D.

Descansar no es interrumpir el entrenamiento

Cuando existe entusiasmo por progresar, un día sin actividad puede sentirse como un día perdido. Desde el punto de vista de la recuperación, la lógica es diferente.

El cuerpo necesita tiempo entre estímulos para responder a las cargas recibidas. Encadenar sesiones exigentes sin una recuperación suficiente puede hacer que la fatiga se acumule y afectar la manera en que se afronta el entrenamiento siguiente.

El sueño ocupa un lugar importante dentro de ese proceso. Una rutina de ejercicio excesiva también puede interferir con el descanso, generando un círculo poco favorable: se entrena más, se descansa peor y se vuelve a entrenar sin haber recuperado adecuadamente.

Esto no significa que exista una cantidad universal de días que todas las personas deban descansar. El tipo de actividad, la intensidad, la experiencia previa y el estado físico modifican las necesidades. Lo importante es entender que recuperación y entrenamiento no son conceptos opuestos.

Aprender a reconocer cuándo bajar la intensidad

El cansancio después de una actividad exigente es esperable. No toda molestia, sin embargo, debería naturalizarse como parte del entrenamiento.

Un dolor intenso o persistente, una limitación del movimiento, signos de deshidratación, mareos o una debilidad inusual son situaciones que justifican detener la actividad y evaluar qué está ocurriendo. Seguir entrenando para cumplir con una planificación puede agravar un problema que inicialmente era menor.

También conviene prestar atención a cambios que se mantienen en el tiempo. Si la recuperación se vuelve cada vez más lenta, el rendimiento cae de manera sostenida o el descanso deja de ser reparador, puede ser necesario revisar la carga de entrenamiento y otros hábitos que la acompañan.

La constancia no se mide solamente en entrenamientos

Para muchos deportistas amateurs, el verdadero desafío no está en completar una sesión particularmente exigente, sino en poder sostener la actividad durante meses o años.

Ahí cobran importancia aspectos que difícilmente aparezcan en una aplicación deportiva: alimentarse de manera adecuada, mantenerse hidratado, dormir, respetar los tiempos de recuperación, incrementar las cargas progresivamente y consultar cuando aparece una molestia.

La mejora física ocurre a partir del entrenamiento, pero también depende de lo que sucede entre una sesión y la siguiente. A veces, cuidar esa parte menos visible es precisamente lo que permite volver a ponerse las zapatillas al día siguiente.