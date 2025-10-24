De la mano de Vaypol Under Armour abrió su primer local en Mendoza Shopping

La reconocida marca deportiva Under Armour desembarcó en Mendoza Shopping con la apertura de su primer Brand House en la provincia, ofreciendo una propuesta que combina rendimiento, tecnología y estilo.

Fue un día muy feliz para nosotros. Es un orgullo traer esta marca global a Mendoza y “ofrecer precios competitivos con financiación local”, destacaron los responsables durante la inauguración.

Under Armour, nacida en Baltimore, Estados Unidos, en 1996, se consolidó como una de las firmas más importantes del mundo del deporte. Su llegada a Mendoza representa una apuesta fuerte al crecimiento del retail deportivo local, sumando una opción de calidad internacional para quienes buscan ropa y calzado de alto rendimiento con diseño moderno.