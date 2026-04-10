Cuenta regresiva para el Andean Capital Forum: proyectos, inversión y el posicionamiento de Mendoza como hub minero-financiero

El evento, que se realizará del 20 al 22 de abril, incluirá workshops especializados junto al London Metal Exchange y la Universidad de Toronto, consolidando una agenda que combina proyectos, financiamiento y formación técnica de nivel internacional.

Mendoza transita la recta final hacia la realización del Andean Capital Forum (ACF), que tendrá lugar del 20 al 22 de abril de 2026, consolidándose como un espacio estratégico para la articulación entre proyectos mineros, financiamiento internacional y actores clave del ecosistema productivo.

En este marco, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó:

“El Andean Capital Forum es un paso concreto en la estrategia que estamos impulsando para posicionar a Mendoza como un hub minero-financiero. A través de la iniciativa Andean Bridge, buscamos conectar proyectos de la región andina con los mercados internacionales de capital, generando las condiciones para que las inversiones se concreten. Este tipo de espacios nos permite articular al sector público, el sector privado y los actores financieros, y avanzar en el desarrollo de proyectos con una mirada de largo plazo.”

En la antesala del evento, el programa incorpora instancias de formación técnica de alto nivel, entre ellas un workshop junto al London Metal Exchange enfocado en dinámica de precios, volatilidad y estrategias de cobertura, y un seminario sobre fundamentos técnicos y financieros de la minería desarrollado junto a la Universidad de Toronto. Estas actividades refuerzan el posicionamiento de Mendoza no solo como destino de inversión, sino también como espacio de generación de conocimiento aplicado al desarrollo de proyectos.

El encuentro reunirá a gobiernos, empresas mineras, inversores, mercados de capital y proveedores estratégicos, con el objetivo de abordar los desafíos vinculados al financiamiento y desarrollo de proyectos de cobre, litio y minerales críticos.

El Andean Capital Forum se inscribe en el marco de la iniciativa Andean Bridge, una plataforma impulsada por el Gobierno de Mendoza junto a Impulsa Mendoza, IN-VR, la Bolsa de Toronto (TSX), BYMA y la Bolsa de Comercio de Mendoza, orientada a conectar proyectos mineros de la región andina con los mercados internacionales de capital.

Agenda internacional y referentes del sector

La agenda incluirá paneles de alto nivel, presentaciones de proyectos y espacios técnicos orientados a facilitar el paso de los proyectos hacia su financiamiento y ejecución.

Entre los oradores confirmados se destacan:

Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza

Jimena Latorre, Ministra de Energía y Ambiente de Mendoza

Guillaume Legaré, Toronto Stock Exchange

Carlos Galli, Lithium Argentina Corp

Bárbara Cozzi, Lake Resources

Adriana Bekerman, GanfengLithium

Javier Robeto, AldebaranResources

Manuel Benítez, CAPMIN

Diego Sucalesca, Diego Sucalesca, Agencia Argentina de Promoción de Inversiones

José Ignacio Silva, Hot Chili

Luisa Rivas, Corporación Andina de Fomento

Impulsa Mendoza y la construcción de un hub minero-financiero

El Andean Capital Forum forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Impulsa Mendoza, orientada a la aceleración de inversiones y al posicionamiento de la provincia como un hub minero-financiero de referencia internacional.

En este sentido, el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, señaló:

“El Andean Capital Forum está diseñado como una plataforma concreta para vincular proyectos en etapas avanzadas con inversores, mercados de capital y socios estratégicos. A través de Andean Bridge, buscamos estructurar proyectos regionales con estándares internacionales, facilitando el acceso a financiamiento y mejorando la calidad de los proyectos en términos técnicos y económicos.”

Durante el Forum se presentarán más de 25 proyectos de Argentina, Chile y Perú, en el marco del Projects Showcase – TSX Showcase, con exposición directa ante inversores y actores financieros.

El programa abordará además estrategias de financiamiento, desarrollo de infraestructura regional, avance de proyectos (PEA, PFS, FS) y tecnologías para minería sostenible (agua, desalación, DLE).

Asimismo, el evento contará con un esquema estructurado de reuniones 1 a 1 y matchmaking, orientado a facilitar la vinculación directa entre proyectos, inversores y socios estratégicos.

Mendoza como nodo regional de inversiones

Con el impulso de Impulsa Mendoza, la provincia continúa consolidando su posicionamiento como un hub minero-financiero, integrando proyectos, financiamiento y territorio en una estrategia orientada al desarrollo sostenible de la actividad.

El evento cuenta con el acompañamiento de actores clave como Toronto Stock Exchange, BYMA, InvestChile, EY, Hatch, GE21 y Banco Galicia, entre otros.

👉 Más información:

https://www.netzerocircle.org/event/andean-capital-forum