Cubo inauguró sus primeras oficinas y propone una mirada distinta sobre el negocio inmobiliario

La inmobiliaria, que funciona desde el 2021, abrió su primera sede física en pleno centro de Mendoza.

Con una identidad propia y poniendo en el centro a las personas, Cubo dio un paso clave al inaugurar su primera sede física el lunes pasado. El nuevo espacio de bienes raíces funciona en Martínez de Rosas 80, en plena Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza, una ubicación estratégica que acompaña la filosofía del proyecto.

Aunque la inmobiliaria viene desarrollando su actividad desde agosto de 2021, la apertura del local representa un punto de inflexión. A partir de ahora, el contacto directo con clientes, inversores y vecinos se transforma en un eje fundamental de la propuesta, reforzando la cercanía y la confianza como valores centrales.

Cubo empezó a tomar forma en un escenario complejo, marcado por la salida de la pandemia. En ese contexto, nació como una inmobiliaria de perfil boutique, pensada para correrse de los modelos tradicionales y apostar por un trabajo a medida, lejos de la lógica masiva. Casi cuatro años después, aquella idea inicial se consolida con un espacio físico diseñado para recibir, escuchar y acompañar a quienes buscan algo más que una simple transacción inmobiliaria.

“Estamos en el rubro desde agosto de 2021, pero sentíamos que era el momento de dar este paso: contar con un lugar propio donde la gente pueda acercarse, quedarse, conversar y encontrar en la Quinta Sección un punto de referencia”, comentaron desde Cubo durante la inauguración. La elección del barrio no fue al azar: es una de las zonas más valoradas de la ciudad, con una fuerte impronta residencial y un crecimiento sostenido en desarrollos de calidad.

Uno de los aspectos que diferencia a Cubo dentro del mercado es su manera de abordar cada propiedad. El equipo destaca que no trabajan bajo esquemas repetitivos, sino que cada inmueble es tratado de forma personalizada, con una estrategia específica acorde a sus características. “Cada propiedad se estudia, se piensa y se comunica de manera particular. Eso nos permite ser más claros, más genuinos y ofrecer un servicio mucho más cercano”, explicaron. Esa atención al detalle atraviesa todo el proceso y define lo que ellos llaman la experiencia Cubo.

La propuesta también está orientada a quienes buscan oportunidades de inversión. Desde la firma adelantaron que hay diversos proyectos en desarrollo y un horizonte de crecimiento que mira especialmente hacia los próximos años. “Para los inversores hay oportunidades concretas. La idea es que se acerquen, conozcan lo que se viene y formen parte de estas nuevas experiencias”, señalaron. En ese sentido, la sede física funciona como un espacio de encuentro, pensado para generar confianza y construir vínculos a largo plazo.

En un escenario inmobiliario cada vez más competitivo, Cubo elige diferenciarse desde lo humano. La apertura de sus oficinas no solo fortalece su presencia en Mendoza, sino que reafirma una forma de entender el negocio basada en la cercanía, la personalización y una fuerte identidad local.