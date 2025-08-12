“Corre por la Nutrición Infantil”: La Fundación Conin organiza la Décima Maratón Familiar en Mendoza

La Fundación Conin anunció la Décima Maratón Familiar 2025 en Mendoza para el 31 de agosto. Este evento solidario busca combatir la desnutrición infantil, invitando a mendocinos y turistas a participar. Recaudará leche en polvo para familias vulnerables.

La Fundación CONIN anunció la realización de la Décima Maratón Familiar CONIN 2025, un evento deportivo y solidario que se desarrollará el domingo 31 de agosto en la Ciudad de Mendoza. La propuesta invita a mendocinos y turistas a correr, caminar y colaborar con la lucha contra la desnutrición infantil.

Además de fomentar la actividad física, la maratón tiene como objetivo recaudar leche en polvo para niños y familias en situación de vulnerabilidad, reforzando así la misión solidaria que la Fundación sostiene desde hace más de tres décadas.

La largada y llegada será frente al Park Hyatt Mendoza, con un circuito que recorrerá calles céntricas y puntos icónicos como la Plaza Independencia y el Parque Central. El inicio está previsto para las 10 de la mañana y el operativo de tránsito contará con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para garantizar la seguridad de los participantes.

Categorías y modalidades

La propuesta incluye distintas distancias para todas las edades y niveles:

10 km : competencia por categorías, mujeres y hombres.

: competencia por categorías, mujeres y hombres. 5 km : competencia general, mujeres y hombres.

: competencia general, mujeres y hombres. 2 km : caminata familiar.

: caminata familiar. Kids hasta 12 años: inscripción gratuita con la entrega de 1 caja de leche entera en polvo.

La organización estará a cargo de MLT Eventos, que gestionará las inscripciones y la logística. Los participantes recibirán un Kit Competidor con remera oficial Montagne y chip de cronometraje. La entrega de kits será el 30 de agosto, de 12 a 18, en el Park Hyatt Mendoza.

Un evento con propósito solidario

La Fundación CONIN trabaja desde 1993 en la prevención y tratamiento de la desnutrición infantil en Argentina, con programas nutricionales, educativos y de apoyo a familias vulnerables. Esta maratón no solo será una fiesta deportiva, sino también una oportunidad para aportar a una causa solidaria que impacta directamente en la calidad de vida de miles de niños.

Tras la carrera, el evento ofrecerá un show en vivo de Ambrosio Cantú, finalista de Got Talent España 2024 y actual participante de La Voz Argentina 2025, para disfrutar de una jornada completa de deporte, solidaridad y música.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar online. La organización recomienda anotarse con anticipación para asegurar cupo y colaborar con la misión de CONIN: seguir luchando contra la desnutrición infantil en Argentina.

Detalles del evento