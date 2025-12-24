¿Cómo se juega el repechaje para el Mundial 2026? Formato, cruces y fechas

¿Cómo se juega el repechaje para el Mundial 2026? Formato, cruces y fechas

A continuación, un panorama completo de la reclasificación de la UEFA y el resto del mundo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Redacción ElNueve.com

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará por primera vez con 48 selecciones. Luego de conocerse los clasificados directos y realizarse el sorteo de los grupos, varias plazas se definirán mediante el repechaje, una instancia clave que involucra tanto a Europa (UEFA) como al resto del planeta a través del Repechaje Intercontinental organizado por la FIFA.

A continuación, el detalle completo de cómo se juega, qué equipos participan, cuáles son los cruces y cómo llegan según el ranking FIFA.

Repechaje intercontinental FIFA: cómo se juega

El Repechaje Intercontinental define 2 plazas directas al Mundial 2026 y está compuesto por 6 selecciones, una por confederación (excepto CONCACAF, que aporta dos).

Formato

  • Mini torneo en marzo de 2026
  • Semifinales a partido único
  • Finales a partido único
  • Los dos ganadores de las finales clasifican al Mundial
  • Sede: México

Los dos equipos mejor ubicados en el ranking FIFA avanzan directamente a la ronda final.

Equipos clasificados al Repechaje Intercontinental

  • Bolivia (CONMEBOL)
  • República Democrática del Congo (CAF)
  • Irak (AFC)
  • Jamaica (CONCACAF)
  • Surinam (CONCACAF)
  • Nueva Caledonia (OFC)

Cruces del Repechaje Intercontinental

Semifinales

  • Bolivia vs Surinam
  • Jamaica vs Nueva Caledonia

Finales

  • Ganador Bolivia/Surinam vs Irak
  • Ganador Jamaica/Nueva Caledonia vs República Democrática del Congo

Los dos ganadores de estas finales obtendrán boleto directo al Mundial 2026.

Repechaje UEFA para el Mundial 2026: cómo se juega

UEFA estableció 4 “paths” (A–D). Cada path tiene 2 semifinales (26/3/2026) y una final (31/3/2026). Europa cuenta con su propio sistema de repechaje, que entrega 4 plazas al Mundial.

Formato UEFA

  • 16 selecciones
  • 4 rutas (A, B, C y D)
  • Semifinales y finales a partido único
  • Fechas: marzo de 2026

Cruces de semifinales UEFA

Ruta A

  • Italia vs Irlanda del Norte
  • Gales vs Bosnia y Herzegovina

Ruta B

  • Ucrania vs Suecia
  • Polonia vs Albania

Ruta C

  • Turquía vs Rumania
  • Eslovaquia vs Kosovo

Ruta D

  • Dinamarca vs Macedonia del Norte
  • Chequia vs Irlanda

Los 4 ganadores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

Ranking FIFA de los países para el Repechaje al Mundial 2026

(Ranking FIFA y puntaje según la última actualización disponible)

Selección Confederación Ranking FIFA Puntos FIFA
Italia UEFA 1718
Dinamarca UEFA 21° 1610
Polonia UEFA 28° 1545
Ucrania UEFA 24° 1575
Suecia UEFA 27° 1550
Turquía UEFA 35° 1490
Gales UEFA 34° 1495
Chequia UEFA 36° 1485
Rumania UEFA 46° 1460
Bosnia y Herzegovina UEFA 64° 1390
Irlanda UEFA 62° 1400
Irlanda del Norte UEFA 73° 1350
Albania UEFA 59° 1415
Eslovaquia UEFA 48° 1450
Macedonia del Norte UEFA 67° 1380
Kosovo UEFA 83° 1310
RD Congo CAF 56° 1442
Irak AFC 58° 1439
Jamaica CONCACAF 70° 1363
Bolivia CONMEBOL 76° 1330
Surinam CONCACAF 123° 1140
Nueva Caledonia OFC 149° 1042

¿Cuándo se juegan los repechajes de UEFA e intercontinental para el Mundial 2026?

Los repechajes rumbo al Mundial 2026 se disputarán durante la fecha FIFA de marzo de 2026, una ventana clave del calendario internacional en la que se definirán los últimos boletos a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Fechas del repechaje intercontinental FIFA

  • Semifinales: entre el 26 y 27 de marzo de 2026
  • Finales: 30 o 31 de marzo de 2026
  • Formato: partidos únicos
  • Sede: México (sedes designadas por FIFA)

En este mini torneo participarán seis selecciones de distintas confederaciones y se otorgarán dos plazas directas al Mundial 2026.

Fechas del repechaje UEFA

  • Semifinales: 26 de marzo de 2026
  • Finales: 31 de marzo de 2026
  • Formato: partidos únicos
  • Sede: estadios europeos de las selecciones mejor posicionadas

El repechaje europeo involucra a 16 selecciones, distribuidas en cuatro rutas, y define cuatro clasificados más al Mundial.

Claves del repechaje rumbo al Mundial 2026

  • Europa concentra el mayor nivel competitivo, con selecciones históricas
  • El repechaje intercontinental favorece a los mejor rankeados, pero exige ganar partidos decisivos
  • El formato a partido único aumenta las posibilidades de sorpresa
  • Dos continentes podrían clasificar por primera vez en la historia vía repechaje
