¿Cómo se juega el repechaje para el Mundial 2026? Formato, cruces y fechas

A continuación, un panorama completo de la reclasificación de la UEFA y el resto del mundo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará por primera vez con 48 selecciones. Luego de conocerse los clasificados directos y realizarse el sorteo de los grupos, varias plazas se definirán mediante el repechaje, una instancia clave que involucra tanto a Europa (UEFA) como al resto del planeta a través del Repechaje Intercontinental organizado por la FIFA.

A continuación, el detalle completo de cómo se juega, qué equipos participan, cuáles son los cruces y cómo llegan según el ranking FIFA.

Repechaje intercontinental FIFA: cómo se juega

El Repechaje Intercontinental define 2 plazas directas al Mundial 2026 y está compuesto por 6 selecciones, una por confederación (excepto CONCACAF, que aporta dos).

Formato

Mini torneo en marzo de 2026

Semifinales a partido único

a partido único Finales a partido único

a partido único Los dos ganadores de las finales clasifican al Mundial

clasifican al Mundial Sede: México

Los dos equipos mejor ubicados en el ranking FIFA avanzan directamente a la ronda final.

Equipos clasificados al Repechaje Intercontinental

Bolivia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) República Democrática del Congo (CAF)

(CAF) Irak (AFC)

(AFC) Jamaica (CONCACAF)

(CONCACAF) Surinam (CONCACAF)

(CONCACAF) Nueva Caledonia (OFC)

Cruces del Repechaje Intercontinental

Semifinales

Bolivia vs Surinam

Jamaica vs Nueva Caledonia

Finales

Ganador Bolivia/Surinam vs Irak

Ganador Jamaica/Nueva Caledonia vs República Democrática del Congo

Los dos ganadores de estas finales obtendrán boleto directo al Mundial 2026.

Repechaje UEFA para el Mundial 2026: cómo se juega

UEFA estableció 4 “paths” (A–D). Cada path tiene 2 semifinales (26/3/2026) y una final (31/3/2026). Europa cuenta con su propio sistema de repechaje, que entrega 4 plazas al Mundial.

Formato UEFA

16 selecciones

4 rutas (A, B, C y D)

Semifinales y finales a partido único

Fechas: marzo de 2026

Cruces de semifinales UEFA

Ruta A

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

Ruta B

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Ruta C

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Ruta D

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Chequia vs Irlanda

Los 4 ganadores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

Ranking FIFA de los países para el Repechaje al Mundial 2026

(Ranking FIFA y puntaje según la última actualización disponible)

Selección Confederación Ranking FIFA Puntos FIFA Italia UEFA 9° 1718 Dinamarca UEFA 21° 1610 Polonia UEFA 28° 1545 Ucrania UEFA 24° 1575 Suecia UEFA 27° 1550 Turquía UEFA 35° 1490 Gales UEFA 34° 1495 Chequia UEFA 36° 1485 Rumania UEFA 46° 1460 Bosnia y Herzegovina UEFA 64° 1390 Irlanda UEFA 62° 1400 Irlanda del Norte UEFA 73° 1350 Albania UEFA 59° 1415 Eslovaquia UEFA 48° 1450 Macedonia del Norte UEFA 67° 1380 Kosovo UEFA 83° 1310 RD Congo CAF 56° 1442 Irak AFC 58° 1439 Jamaica CONCACAF 70° 1363 Bolivia CONMEBOL 76° 1330 Surinam CONCACAF 123° 1140 Nueva Caledonia OFC 149° 1042

¿Cuándo se juegan los repechajes de UEFA e intercontinental para el Mundial 2026?

Los repechajes rumbo al Mundial 2026 se disputarán durante la fecha FIFA de marzo de 2026, una ventana clave del calendario internacional en la que se definirán los últimos boletos a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Fechas del repechaje intercontinental FIFA

Semifinales: entre el 26 y 27 de marzo de 2026

entre el Finales: 30 o 31 de marzo de 2026

Formato: partidos únicos

partidos únicos Sede: México (sedes designadas por FIFA)

En este mini torneo participarán seis selecciones de distintas confederaciones y se otorgarán dos plazas directas al Mundial 2026.

Fechas del repechaje UEFA

Semifinales: 26 de marzo de 2026

Finales: 31 de marzo de 2026

Formato: partidos únicos

partidos únicos Sede: estadios europeos de las selecciones mejor posicionadas

El repechaje europeo involucra a 16 selecciones, distribuidas en cuatro rutas, y define cuatro clasificados más al Mundial.

Claves del repechaje rumbo al Mundial 2026