Cómo mantenerse seguro al usar redes Wi-Fi públicas durante las vacaciones de verano

Conectarse a una red Wi-Fi pública durante las vacaciones puede parecer la opción más práctica para ahorrar datos móviles, pero también puede exponer información personal si no se toman precauciones.

Las vacaciones de verano son el momento perfecto para descubrir nuevos lugares. Es posible que quieras probar la gastronomía local y desconectarte de la rutina diaria. Ya sea que estés descansando en la playa o recorriendo una ciudad histórica, tu smartphone siempre está al alcance de la mano.

Te ayuda a orientarte por calles desconocidas. También lo utilizas para mantenerte en contacto con tus conocidos. Muchos viajeros se conectan a redes Wi-Fi públicas gratuitas siempre que están disponibles para evitar consumir datos móviles. Muchos lugares públicos ofrecen acceso a internet que parece muy práctico.

Lo que muchas personas no saben es que una red Wi-Fi pública también puede poner en riesgo su información si no se utiliza con precaución. Sin embargo, mantenerse seguro en internet mientras viajas no requiere conocimientos técnicos. Unos hábitos sencillos pueden ayudarte a proteger tus datos durante todo el viaje.

Protege tu privacidad mientras navegas

Viajar suele implicar conectarse a redes que nunca has utilizado. Aunque esto no siempre representa un peligro, conviene prestar atención a tu privacidad en línea. Evita utilizar ordenadores compartidos para acceder a cuentas importantes y recuerda cerrar sesión después de usar cualquier dispositivo público.

Algunos viajeros también utilizan servicios de VPN cuando navegan en redes desconocidas. Si eres nuevo en este tema y buscas una introducción sencilla, la guía de Express VPN cubre los aspectos básicos. Comprender cómo funcionan las herramientas de privacidad puede ayudarte a decidir si se adaptan a tu forma de viajar. Independientemente de las herramientas que elijas, navegar con precaución sigue siendo una de las mejores formas de reducir los riesgos en internet.

No todas las redes Wi-Fi públicas son auténticas

Encontrar internet gratuito durante un viaje es muy fácil. Por eso, muchas personas se conectan a la primera red que encuentran sin pensarlo demasiado. Sin embargo, no todas las redes Wi-Fi son lo que aparentan. Los ciberdelincuentes pueden crear puntos de acceso falsos con nombres muy parecidos a los de hoteles u otros establecimientos. Cuando alguien se conecta, su actividad en línea puede resultar mucho más fácil de vigilar.

Antes de unirte a una red, pregunta al personal cuál es el nombre oficial del Wi-Fi. Verificar la red solo toma unos segundos y puede evitar problemas más adelante. Si tienes dudas sobre la autenticidad de una red, lo más seguro es utilizar tus datos móviles.

Evita realizar operaciones bancarias en redes públicas

Consultar el saldo de tu cuenta o hacer un pago en línea puede parecer algo inofensivo si solo te llevará un minuto. Sin embargo, una red Wi-Fi pública no siempre es el lugar adecuado para realizar operaciones financieras. Si la red no está protegida, existe un mayor riesgo de que tu información confidencial quede expuesta.

Lo más recomendible es esperar a tener acceso a tu red móvil antes de iniciar sesión en aplicaciones bancarias o realizar pagos con tarjeta por internet. El mismo consejo se aplica al acceder a servicios gubernamentales u otras cuentas que almacenan información personal.

Mantén tus dispositivos actualizados

Muchas personas preparan el equipaje con varios días de antelación, pero se olvidan de revisar el estado de su teléfono. Antes de salir de casa, instala todas las actualizaciones de software disponibles en tus dispositivos. Estas actualizaciones corrigen vulnerabilidades de seguridad que los atacantes podrían intentar aprovechar.

También es recomendable activar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones que utilizas con frecuencia. El software desactualizado puede contener fallos que ya han sido corregidos en versiones más recientes. Aprovecha también para proteger tu dispositivo con un PIN, huella dactilar o reconocimiento facial.

Utiliza contraseñas seguras para tus cuentas importantes

Viajar implica iniciar sesión desde distintos lugares y utilizar conexiones a internet desconocidas. Si alguien consigue acceder a una de tus cuentas, una contraseña débil puede empeorar mucho la situación. Elige contraseñas difíciles de adivinar y evita reutilizar la misma en varios servicios.

Si te resulta complicado recordar diferentes contraseñas, un gestor de contraseñas puede ayudarte a mantenerlas organizadas. Además, activar un método adicional de autenticación añade una capa extra de seguridad. Incluso si alguien descubre tu contraseña, necesitará una segunda verificación para acceder a tu cuenta.

Ten cuidado con los códigos QR

Los códigos QR forman parte de la vida cotidiana y están presentes en muchos lugares públicos. Aunque la mayoría son seguros, también existen códigos falsificados. Un código QR fraudulento puede dirigir a los usuarios a sitios web falsos diseñados para recopilar credenciales de acceso o información de pago.

Antes de escanear cualquier código, observa dónde está colocado. Si parece dañado, cubierto por otra pegatina o ubicado en un lugar poco habitual, conviene desconfiar. Después de escanearlo, revisa la dirección del sitio web antes de introducir cualquier dato personal.

Unos hábitos inteligentes pueden marcar la diferencia

La mayoría de las personas dedica semanas a planificar sus vacaciones, pero solo unos minutos a pensar en su seguridad digital. Sin embargo, muchos problemas durante un viaje comienzan con un simple clic en el enlace equivocado o al conectarse a una red Wi-Fi incorrecta.

Afortunadamente, protegerte no requiere programas costosos ni conocimientos técnicos. Estos hábitos apenas llevan tiempo y pueden ayudarte a disfrutar de tus vacaciones con mayor tranquilidad. En lugar de perder tiempo recuperando cuentas o resolviendo problemas relacionados con pagos, podrás concentrarte en las experiencias que hicieron que planificaras ese viaje desde el principio.