El gobierno dará de baja Volver al Trabajo: cuándo se deja de cobrar el programa y qué pasará con los beneficiarios

El Gobierno nacional avanzará con el cierre definitivo de Volver al Trabajo tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín. Más de 900.000 beneficiarios dejarán de percibir el pago mensual y el Ejecutivo prevé reemplazar el programa por un nuevo esquema de capacitación laboral.

El Gobierno nacional quedó habilitado para avanzar con el cierre del programa Volver al Trabajo, luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar pagando la prestación. La decisión judicial impactará sobre más de 900.000 beneficiarios en todo el país, quienes dejarán de recibir el aporte mensual de $78.000. Mientras tanto, el Ejecutivo ya trabaja en un nuevo sistema de vouchers de capacitación laboral, aunque todavía no dio a conocer cómo funcionará.

La Justicia habilitó el cierre de Volver al Trabajo

La resolución fue firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes dejaron sin efecto la medida cautelar dictada anteriormente por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Ese fallo había ordenado al Ministerio de Capital Humano mantener vigente el programa hasta que existiera una política pública alternativa para los ex beneficiarios de Potenciar Trabajo.

Con la nueva decisión judicial, el Gobierno ya no tiene la obligación de continuar realizando los pagos correspondientes al programa.

Cuándo se deja de cobrar Volver al Trabajo

La última acreditación de Volver al Trabajo se realizó el 3 de julio, cuando los beneficiarios percibieron el pago mensual de $78.000 a través de la ANSES.

Tras el fallo de la Cámara Federal, el beneficio dejará de abonarse a partir de agosto de 2026, por lo que no habrá nuevas liquidaciones del programa. La medida alcanza exclusivamente a quienes fueron incorporados a Volver al Trabajo luego de la reorganización del ex Potenciar Trabajo.

Qué programa reemplazará a Volver al Trabajo

Desde hace varios meses, el Ministerio de Capital Humano había anticipado su intención de reemplazar el programa por un sistema enfocado en la capacitación laboral.

La propuesta impulsada por la ministra Sandra Pettovello contempla la implementación de vouchers de formación profesional, con el objetivo de facilitar la inserción de los beneficiarios en el mercado laboral formal.

Mientras se confirma el cierre de Volver al Trabajo, el Programa de Acompañamiento Social seguirá funcionando sin modificaciones. Por ahora, el Gobierno nacional no anunció cambios en las condiciones de acceso ni actualizaciones en los montos que perciben quienes forman parte de ese plan.

La reacción de la UTEP tras el fallo judicial

Luego de conocerse la resolución, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) cuestionó la decisión de la Justicia y manifestó su rechazo al cierre del programa.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización sostuvo que la Cámara Federal revocó una medida que reconocía a Volver al Trabajo como un derecho adquirido para los trabajadores de la economía popular.

Según explicó la UTEP, los magistrados consideraron que mantener vigente la cautelar implicaba anticipar el resultado definitivo del proceso judicial, motivo por el cual resolvieron dejarla sin efecto.