La conmovedora carta de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo ante Inglaterra: “Sé que estabas ahí, cerquita”

La hija del Diez presenció la histórica remontada de la Selección en Atlanta rodeada por los campeones del 86. En sus redes, compartió un posteo que emocionó a todos los argentinos.

El triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2-1 no fue una victoria más. La agónica remontada con los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para meterse en la final del Mundial 2026 revivió la mística de los clásicos históricos. En la tribuna del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta hubo una presencia que concentró todas las miradas y las emociones: Dalma Maradona, quien viajó especialmente para alentar a la Scaloneta y terminó dedicándole un desgarrador y tierno mensaje a su papá.

Dalma vivió el partido con una carga emocional extra, ya que lució una camiseta en homenaje a la gesta de México 1986 y estuvo acompañada en el palco por dos grandes amigos de Diego y glorias de la Selección: Ricardo “el Gringo” Giusti y Carlos Daniel “el Chino” Tapia.

“Tus amigos me custodiaron”

Tras el pitazo final y el desahogo por el pase a la final, la actriz volcó sus sentimientos en su cuenta de Instagram con una serie de fotos y palabras que calaron hondo en el corazón de los hinchas: “¡Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos… ¡Porque si no la sufrimos, no somos nosotros! ¿Y a vos qué te puedo decir? ¡Desde que me subí al avión, no paro de llorar! ¡Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!”, comenzó escribiendo Dalma en clara alusión a Pelusa.

La hija mayor del Diez continuó relatando cómo se siente la presencia de su padre en cada rincón del estadio: “No entendés lo que es la gente… Bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. ¡Y vos ahí, firme con la Selección que amás y siempre defendiste! ¡Qué orgullo ser tu hija!”.

El elogio a Messi y la “presencia” de Diego en la cancha

Dalma también se tomó un momento para destacar la entrega del plantel liderado por Lionel Scaloni y la magia del capitán argentino para dar vuelta un partido que parecía perdido tras el gol del inglés Anthony Gordon: “¡La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses! Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto… ¡si estabas ahí, cerquita! Lo sé. ¡Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo! La alegría que me da que te recuerden con tanto amor. ¡Seguimos! ¡A la final!”, cerró emocionada.

Una remontada con el sello de la historia

La mística de la que habló Dalma se reflejó perfectamente en el campo de juego. El domingo, Argentina buscará el bicampeonato mundial ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras haberle extirpado el sueño a Inglaterra en cinco minutos de pura genialidad: Lionel Messi frotó la lámpara para asistir a Enzo Fernández a los 85 minutos para el empate, y a los 92, metió un centro preciso para que el ingresado Lautaro Martínez desatara la locura nacional de cabeza.