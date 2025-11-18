Comenzó la venta de entradas físicas para el Gran Premio Coronación del TN en San Martín

La gran Final del 28, 29 y 30 de noviembre pondrá en juego los títulos de la Clase 2 y el TC2000, y los fanáticos ya pueden adquirir sus tickets en los múltiples puntos de venta físicos habilitados en toda la provincia de Mendoza.

La emoción y la adrenalina alcanzaron su punto máximo: el automovilismo mendocino se prepara para recibir una final histórica. El Gran Premio Coronación Copa Olca Rental del Turismo Nacional, que se disputará en el Autódromo Ciudad de San Martín del 28 al 30 de noviembre, no solo será la carrera más emocionante del año, sino la consagración oficial de un héroe local: Julián Santero, flamante bicampeón de la Clase 3.

La gran noticia es que el piloto de Guaymallén, Julián Santero, logró coronarse como Campeón de la Clase 3 del TN de forma anticipada. Tras una temporada brillante y consistente, Santero se alzó con el título, y ahora, la fecha Coronación en su tierra natal se transforma en una inmensa fiesta de celebración del campeón frente a su público.

La expectativa es tan alta que la organización ha dispuesto, además de la venta online, la habilitación de múltiples puntos de venta físicos a lo largo de la provincia para adquirir las entradas. Este es un fuerte indicador del movimiento masivo que se espera en el Autódromo, que vuelve a recibir al “chapa chapa” tras 11 años de ausencia.

Si bien la corona de la Clase 3 ya tiene dueño, el drama y la lucha por el título están más vivos que nunca en las otras divisionales. El campeonato de la Clase 2 del TN llega a San Martín con una definición al rojo vivo, con un amplio número de pilotos con posibilidades matemáticas de levantar la Copa de Campeón en la última vuelta del calendario.

De igual manera, el Turismo Carretera 2000, que compartirá cronograma con el TN, tendrá su definición final en el trazado mendocino. En esta categoría, la provincia también cuenta con grandes aspirantes, siendo Bernardo ‘Berni’ Llaver uno de los principales protagonistas y contendientes al título nacional, lo que añade un enorme valor local a la contienda.

Además de Llaver, el público local podrá alentar a otros talentos mendocinos que compiten en las categorías nacionales, como el propio Lucas Vicino, que tendrá la oportunidad de destacarse ante su gente en las divisionales más importantes del fin de semana.

Para facilitar el acceso a la gran fiesta, los fanáticos podrán adquirir sus entradas físicas en una extensa red de comercios y puntos de referencia en la Zona Este y el Gran Mendoza,

Puntos de Venta Habilitados en San Martín:

Daniel Girala Neumáticos

Daniel Girala Automotores

Convoy Beer Park

Fernandez Autos

Autódromo Ciudad de San Martín

Suspensión San Martín

Sr. Churrasco.

En Rivadavia:

Automotores Gentile

En San Rafael:

Antolín Competición.

Gran Mendoza:

Pinturería Arco Iris

Helados Chini

Granja Benedetti

Pinturería Figueroa

Casa Repuestos Bechara.

Valores de anticipadas General $20.000 y acceso a Boxes $40.000 (no pagan costo por servicio). Es fundamental recordar que los niños y jubilados ingresan de forma gratuita, haciendo del Gran Premio Coronación un evento accesible para que toda la familia disfrute de la velocidad.

Venta on line www.entradaweb.com.ar