Circuito La Bastilla consolida su Polo de Salud con la apertura de un nuevo centro médico y una veterinaria

El centro comercial de El Challao Las Heras, suma dos locales especializados en atención médica y bienestar animal, y refuerza así su perfil como espacio de servicios de cercanía para la zona oeste del Gran Mendoza.

Circuito La Bastilla, el Strip Center ubicado dentro del barrio homónimo, inaugura este Sábado 4 de julio dos nuevos locales: Centro Médico La Bastilla y Aura Veterinaria. La apertura consolida el Polo de Salud que el centro comercial viene desarrollando durante el último año e incorpora un nuevo eslabón a la oferta de servicios de proximidad que caracteriza a la marca Circuito en la provincia.

Un polo de salud en expansión

Desde su apertura, Circuito La Bastilla fue sumando de manera progresiva locales vinculados a la salud y el bienestar, en línea con una demanda creciente de servicios accesibles y cercanos al lugar de residencia. La llegada de Centro Médico La Bastilla y Aura Veterinaria profundiza esa estrategia y posiciona al centro comercial como uno de los puntos de referencia en servicios de salud para los vecinos de la zona oeste del Gran Mendoza.

Centro Médico La Bastilla se suma a la oferta con atención médica general y especialidades, ampliando las opciones de consulta para las familias del barrio y sus alrededores, que hasta ahora debían trasladarse a otras zonas de Las Heras o del Gran Mendoza para acceder a este tipo de servicios. Por su parte, Aura Veterinaria incorpora atención integral para mascotas, un rubro que en los últimos años registró un crecimiento sostenido en la demanda, impulsado por un mayor cuidado de las familias hacia sus animales de compañía.

Ambas aperturas se enmarcan en el concepto que define a la red Circuito: strip centers pensados para resolver la vida cotidiana de las personas, con locales que acompañan rutinas reales y generan hábito y recurrencia en el barrio donde se emplazan.

Desarrollo urbano y de servicios en la zona oeste

El crecimiento de Circuito La Bastilla se da en paralelo a la expansión urbana del departamento de Las Heras, donde nuevos desarrollos residenciales y comerciales vienen modificando la dinámica de la zona en los últimos años. La consolidación de un polo de salud dentro del centro comercial responde a esa transformación, al ofrecer a los vecinos la posibilidad de resolver necesidades médicas y de bienestar sin necesidad de trasladarse a otras áreas de la provincia.

Desde Kristich Desarrollos, empresa a cargo de la gestión de la red Circuito Strip Center, señalaron que la incorporación de nuevos servicios de salud responde a una lectura del territorio y de las necesidades de quienes viven y circulan por la zona. “Cada nuevo local que sumamos al Polo de Salud de Circuito La Bastilla responde a una necesidad concreta de los vecinos. Nuestro objetivo es que las personas puedan resolver lo cotidiano cerca de su casa, con servicios de calidad y de confianza”, señaló Flavio Kristich.

Sobre Circuito Strip Center

Circuito es la red de strip centers de Kristich Desarrollos en Mendoza, con presencia en Luján de Cuyo, Guaymallén y Las Heras. Su propuesta de valor se basa en la cercanía, la funcionalidad y la confianza: espacios comerciales pensados para que las personas resuelvan sus necesidades cotidianas, compartan y disfruten, bajo el concepto “Todo lo que buscás, justo donde lo querés”.