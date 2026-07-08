Circuito La Bastilla amplía su oferta con nuevos servicios 

El centro comercial incorporó dos nuevos servicios con la apertura de Circuito Médico La Bastilla y Aura Veterinaria.

El centro comercial incorporó dos nuevos servicios con la apertura de Circuito Médico La Bastilla y Aura Veterinaria, dos espacios que buscan brindar atención de cercanía para vecinos de Las Heras y zonas aledañas.

La inauguración reunió a autoridades, profesionales y representantes del complejo comercial, quienes destacaron la importancia de seguir ampliando la oferta de servicios esenciales para la comunidad.

El nuevo Circuito Médico La Bastilla propone un modelo de medicina comunitaria que apunta a facilitar el acceso a consultas y prestaciones de salud sin que los pacientes deban realizar largos traslados. Según explicaron durante la presentación, el proyecto surgió tras detectar que muchos profesionales y usuarios del sistema de salud viven en la misma zona, pero deben recorrer varios kilómetros para encontrarse.

Por su parte, Aura Veterinaria ofrecerá atención clínica para mascotas, farmacia veterinaria y una amplia variedad de productos y accesorios. Además, el equipo pondrá el foco en la medicina preventiva, promoviendo controles periódicos y el seguimiento de los animales durante todas las etapas de su vida.

Con estas incorporaciones, Circuito La Bastilla suma nuevas alternativas de atención para personas y mascotas, ampliando los servicios disponibles para los vecinos del departamento.