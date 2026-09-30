CASEMMZA, con más de 100 empresas socias, fortalece el desarrollo de proveedores para la minería mendocina

La Cámara de Servicios Mineros de Mendoza llevó adelante una exitosa jornada de su Programa de Abastecimiento, con la participación de proveedores y la presencia de la vicegobernadora de Mendoza. Con más de 100 empresas socias, CASEMMZA continúa consolidando una red de proveedores locales preparada para acompañar el crecimiento de la actividad minera en la provincia.

La Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (CASEMMZA) realizó una nueva jornada de su Programa de Abastecimiento, que contó con una importante convocatoria de proveedores de la Cámara y la participación de la vicegobernadora de Mendoza.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio y articulación entre el sector público y privado, visibilizando las capacidades de las empresas mendocinas y acercándolas a las oportunidades que genera el desarrollo de la minería en la provincia.

El Programa de Abastecimiento tiene como objetivo identificar y fortalecer la oferta local de bienes y servicios, conocer las necesidades actuales y futuras de la industria y preparar a las empresas para responder a las exigencias de los distintos proyectos mineros.

La gran participación alcanzada durante la jornada refleja el interés del entramado productivo mendocino por ser protagonista de esta nueva etapa y demuestra la capacidad existente en la provincia para acompañar el crecimiento de la actividad.

Más de 100 empresas que forman parte de CASEMMZA

Actualmente, CASEMMZA reúne a “más de 100 empresas socias de distintos sectores”, conformando una amplia red de proveedores de bienes y servicios vinculados directa e indirectamente con la actividad minera.

Entre sus asociados se encuentran empresas de ingeniería, construcción y obra civil, metalmecánica, transporte y logística, maquinaria y equipamiento, tecnología, seguridad, recursos humanos, servicios profesionales, seguros, gastronomía, hotelería e indumentaria, entre otros rubros.

Además de representar al sector, la Cámara impulsa la “capacitación y formación de proveedores”, brindando herramientas para que las empresas puedan adecuarse a los estándares técnicos, legales, comerciales, de seguridad, calidad y sustentabilidad que requiere la industria.

A través de convenios, capacitaciones, encuentros empresariales y acciones conjuntas con organismos públicos, instituciones educativas y otras cámaras, CASEMMZA trabaja para ampliar las posibilidades de participación de las PyMEs mendocinas y generar nuevas oportunidades de negocios y empleo.

Una minería con participación mendocina

Uno de los principales objetivos de CASEMMZA es que el crecimiento de la minería tenga un impacto concreto en la economía provincial y que las empresas locales estén preparadas para formar parte de los proyectos que se desarrollen en Mendoza.

En ese camino, el Programa de Abastecimiento representa una herramienta fundamental para “conectar las necesidades de la industria con las capacidades de los proveedores locales”, fortaleciendo una cadena de valor cada vez más integrada y competitiva.

El éxito de esta nueva jornada reafirma el compromiso de CASEMMZA de continuar generando espacios de vinculación, capacitación y desarrollo que permitan que más empresas mendocinas encuentren oportunidades dentro de la actividad.

Con más de 100 empresas socias y una agenda de trabajo orientada al desarrollo local, “CASEMMZA continúa consolidándose como un espacio de articulación para que el crecimiento de la minería se traduzca en oportunidades para las empresas, los proveedores y el empleo mendocino”.