Cambio de estación: cómo adaptar la cama al calor

Preparar la cama para el verano puede hacer la diferencia. Qué textiles elegir, cómo ventilar el dormitorio y qué hábitos conviene revisar.

La llegada de los días cálidos modifica bastante más que la ropa que usamos. Dentro de casa también aparecen nuevas necesidades y el dormitorio es uno de los ambientes donde el cambio se percibe con mayor claridad. Una cama que resultaba confortable durante el invierno puede sentirse demasiado abrigada cuando sube la temperatura, sobre todo en noches húmedas o con poca circulación de aire.

No se trata solamente de una cuestión de comodidad. Para dormir, el organismo necesita reducir progresivamente su temperatura interna. Cuando el ambiente permanece demasiado caliente, ese proceso encuentra más obstáculos y pueden aparecer dificultades para conciliar el sueño, despertares durante la noche o una sensación de descanso insuficiente a la mañana siguiente.

Empezar por retirar las capas del invierno

El primer cambio es también el más evidente. A medida que avanza la primavera conviene guardar acolchados gruesos, mantas pesadas y otras capas pensadas para conservar el calor corporal.

En noches calurosas, muchas veces alcanza con una sábana bajera y otra superior liviana. Si todavía hay diferencias marcadas de temperatura entre una noche y otra, una manta fina al pie de la cama permite sumar abrigo sin mantener durante toda la temporada un acolchado que probablemente termine siendo excesivo.

La cantidad de capas no es el único aspecto que merece atención. El material de las sábanas tiene incidencia sobre la sensación térmica. Las fibras naturales, entre ellas el algodón y el lino, permiten una mejor circulación del aire y gestionan la humedad con mayor facilidad que ciertos materiales sintéticos. Por esa razón suelen resultar más agradables cuando se transpira durante la noche.

También vale la pena revisar el protector del colchón. Algunos modelos poseen superficies o recubrimientos poco permeables que pueden retener calor. Una cama preparada para el verano pierde parte de su ventaja si entre la sábana y el colchón queda una capa que dificulta la ventilación.

El colchón también interviene en la temperatura de la cama

Al pensar en una cama fresca es habitual concentrarse en las sábanas, aunque debajo de ellas existe una superficie mucho mayor que permanece en contacto con el cuerpo durante varias horas. Los materiales y la estructura interna del colchón pueden influir en la circulación del aire y en la acumulación de temperatura.

Por eso, al elegir un colchón de 2 plazas, además de evaluar firmeza, soporte y dimensiones, resulta razonable prestar atención a la ventilación que permite su construcción. Esto cobra especial relevancia en una cama compartida, donde dos personas generan calor sobre la misma superficie durante buena parte de la noche.

No existe, sin embargo, una configuración universal que garantice dormir fresco. La sensación térmica depende del ambiente, de los materiales, de la humedad y de cada persona. La idea es evitar que la cama incorpore capas innecesarias que dificulten disipar el calor acumulado.

La almohada entra en la misma ecuación. Durante el verano pueden resultar más cómodos los modelos y fundas que facilitan la transpiración, especialmente porque la cabeza y el cuello permanecen apoyados durante períodos prolongados. Cambiar únicamente las sábanas mientras se conserva una funda gruesa o poco respirable puede dejar el trabajo a mitad de camino.

Evitar que el dormitorio acumule calor durante el día

Esperar hasta la hora de acostarse para refrescar el cuarto suele ser tarde. En días de temperaturas altas, paredes, ventanas, muebles y textiles pueden acumular calor durante varias horas y liberarlo lentamente cuando cae el sol.

Una medida sencilla consiste en reducir la radiación solar directa durante los momentos más calurosos. Persianas, cortinas o sistemas de oscurecimiento ayudan a limitar la entrada de sol. Cuando la temperatura exterior desciende, en cambio, abrir las ventanas permite renovar el aire que permaneció encerrado.

La ventilación cruzada resulta especialmente útil cuando la distribución de la vivienda lo permite. Abrir ventanas ubicadas en sectores enfrentados favorece el movimiento del aire y puede acelerar la renovación del ambiente.

No hace falta mantener todo abierto desde la mañana hasta la noche. Si afuera hace más calor que adentro, esa decisión puede producir el efecto contrario al buscado. La estrategia consiste en proteger el dormitorio durante las horas de mayor temperatura y ventilar cuando las condiciones exteriores son más favorables.

Ventilador y aire acondicionado sin convertir la cama en un extremo térmico

Cuando la ventilación natural no alcanza, el ventilador puede ayudar a mover el aire y reducir la sensación de sofoco. Los modelos de techo tienen la ventaja de distribuir el flujo de manera amplia, mientras que un ventilador portátil permite dirigirlo según las características del dormitorio.

Si se utiliza aire acondicionado, el objetivo no debería ser transformar la habitación en un ambiente extremadamente frío. Un contraste térmico exagerado tampoco garantiza un mejor descanso. Resulta más práctico buscar una temperatura confortable y estable, acompañada por ropa de cama liviana.

Además, las necesidades cambian entre personas. En una cama compartida es frecuente que uno sienta calor mientras el otro necesite cubrirse. Usar capas finas e independientes puede resolver mejor esa diferencia que recurrir a una única manta pesada para ambos.

La preparación empieza antes de meterse en la cama

El dormitorio acondicionado ayuda, pero algunos hábitos previos también pueden reducir la incomodidad de las noches calurosas. Mantener una hidratación adecuada durante el día contribuye a que el organismo regule su temperatura, mientras que concentrar una gran cantidad de líquido justo antes de acostarse puede provocar interrupciones para ir al baño.

Las cenas muy abundantes y el alcohol tampoco suelen ser buenos aliados del descanso. Durante jornadas de mucho calor puede resultar más conveniente cenar de manera moderada y dejar pasar un tiempo antes de acostarse.

Otra práctica posible es una ducha templada antes de dormir. Aunque ante una noche sofocante el impulso suele ser abrir el agua lo más fría posible, un descenso demasiado brusco de la temperatura de la piel no necesariamente ofrece el efecto sostenido que se busca. El agua templada permite refrescarse de manera más gradual.

La ropa para dormir merece el mismo criterio aplicado a las sábanas. Prendas livianas y tejidos respirables evitan sumar una capa que retenga humedad y temperatura junto al cuerpo.

Una cama de verano se arma de forma gradual

El cambio de estación no obliga a transformar todo el dormitorio de un día para otro. En buena parte del país, el verano alterna jornadas muy cálidas con noches frescas, por lo que conviene adaptar el espacio de manera gradual.

Preparar el dormitorio para esta época consiste, en buena medida, en dejar de pensar el descanso como algo idéntico durante los doce meses. Cambiar los textiles, aprovechar mejor la ventilación y revisar el equipo de descanso permite acompañar las variaciones de temperatura sin recurrir siempre a soluciones extremas. Para quienes además están evaluando renovar la cama, Simmons ofrece distintas alternativas de sistemas de descanso para elegir según las necesidades de confort y soporte de cada persona.