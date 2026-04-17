BYD Shark llegó al país de la mano de Yacopini en Mendoza

El nuevo vehículo desembarcó en la provincia de la mano de Yacopini. Mirá como fue el lanzamiento.

La nueva pick-up híbrida BYD Shark fue presentada oficialmente con un lanzamiento realizado en Mendoza junto al concesionario local Yacopini, en el marco de un evento que marcó el debut del modelo en el mercado nacional.

La presentación reunió a directivos de la marca y referentes del sector automotor, quienes destacaron la importancia estratégica de la elección de Mendoza como sede del lanzamiento. Según se informó, la provincia se convirtió en uno de los primeros mercados del país en exhibir el nuevo modelo, en un contexto de fuerte expectativa por la llegada de vehículos electrificados.

El modelo combina tecnología híbrida con un sistema de gestión de energía orientado a reducir el consumo, además de incorporar capacidades de tracción 4×4 y asistencia avanzada a la conducción (ADAS). Desde la marca aseguran que se trata de un vehículo que integra potencia, eficiencia y confort en un mismo concepto.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es su nivel de equipamiento, que incluye sistemas de asistencia a la conducción, conectividad avanzada y un alto estándar de confort interior, especialmente en la segunda fila de asientos.

Además, la Shark incorpora funcionalidades que permiten utilizar energía eléctrica a bordo para alimentar herramientas o dispositivos, lo que amplía su uso tanto para actividades recreativas como laborales.

Durante el evento se informó que ya se superaron las 300 unidades vendidas en etapa de preventa, un número que refleja el interés inicial del mercado argentino por este tipo de propuestas.

Los primeros compradores, según la marca, se inclinan principalmente hacia un perfil aventurero, aunque también se espera adopción en usuarios urbanos y del segmento laboral.

Con este lanzamiento, BYD refuerza su estrategia de expansión en Argentina, apostando por la electrificación y la incorporación de nuevas tecnologías en el mercado automotor local.