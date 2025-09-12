Bootcamp Empresarial Mendoza: el encuentro que conectó negocios, jóvenes e innovación

Protagonistas

usuario
Redacción ElNueve.com

La provincia de Mendoza fue escenario del Bootcamp Empresarial Mendoza 2025, un encuentro que marcó tendencia en el mundo de los negocios. Con cupo completo, el evento convocó a empresarios, emprendedores y profesionales independientes interesados en potenciar su marca personal y sumar herramientas digitales para competir en mercados cada vez más exigentes.

Entre los speakers destacados se encontraron Florencia Sosa, Beltrán Briones y Jonatan Loidi, quienes combinaron conocimientos empresariales con estrategias en redes sociales. El mensaje fue claro: ya no basta con tener un buen producto, hay que contar historias, generar comunidad online y mantener autenticidad para construir marcas sólidas y sostenibles.

Organizado por el Ministerio de Producción de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, junto a la Unión Industrial Joven, el Bootcamp Empresarial Mendoza 2025 recibió el apoyo de empresas y organismos líderes de la región. La iniciativa ratificó su rol como un espacio estratégico para la formación y la articulación público-privada.

Más de 650 participantes se reunieron el viernes 5 de septiembre en el Hotel Hilton Mendoza para compartir una jornada intensiva de capacitación, innovación y networking. El encuentro, organizado por el Ministerio de Producción y la Unión Industrial Joven, reflejó una tendencia clara: ya no basta con tener un buen producto, sino que hay que contar historias, generar comunidad online y mantenerse auténtico.