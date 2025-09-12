Bootcamp Empresarial Mendoza: el encuentro que conectó negocios, jóvenes e innovación

El Bootcamp Empresarial Mendoza 2025 reunió a más de 650 empresarios, emprendedores y profesionales en una jornada de capacitación, innovación y networking en el Hotel Hilton Mendoza. El evento, organizado por el Ministerio de Producción y la Unión Industrial Joven, se consolidó como un espacio clave para conectar negocios, jóvenes e innovación.

La provincia de Mendoza fue escenario del Bootcamp Empresarial Mendoza 2025, un encuentro que marcó tendencia en el mundo de los negocios. Con cupo completo, el evento convocó a empresarios, emprendedores y profesionales independientes interesados en potenciar su marca personal y sumar herramientas digitales para competir en mercados cada vez más exigentes.

Entre los speakers destacados se encontraron Florencia Sosa, Beltrán Briones y Jonatan Loidi, quienes combinaron conocimientos empresariales con estrategias en redes sociales. El mensaje fue claro: ya no basta con tener un buen producto, hay que contar historias, generar comunidad online y mantener autenticidad para construir marcas sólidas y sostenibles.

Organizado por el Ministerio de Producción de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, junto a la Unión Industrial Joven, el Bootcamp Empresarial Mendoza 2025 recibió el apoyo de empresas y organismos líderes de la región. La iniciativa ratificó su rol como un espacio estratégico para la formación y la articulación público-privada.

Más de 650 participantes se reunieron el viernes 5 de septiembre en el Hotel Hilton Mendoza para compartir una jornada intensiva de capacitación, innovación y networking. El encuentro, organizado por el Ministerio de Producción y la Unión Industrial Joven, reflejó una tendencia clara: ya no basta con tener un buen producto, sino que hay que contar historias, generar comunidad online y mantenerse auténtico.