Blockchain, gobernanza e innovación: un encuentro de alto nivel en la Universidad Champagnat

Polkadot Blockchain Academy, en conjunto con la Universidad Champagnat, invita a toda la comunidad académica, profesional y pública a participar de una conversación estratégica sobre el futuro de las infraestructuras descentralizadas y su potencial para fortalecer la transparencia institucional, así como para impulsar nuevas formas de innovación en el sector público y privado.

El evento se realizará el 25 de noviembre, de 18 a 20 h, en la Universidad Champagnat.

Oradores destacados

El encuentro contará con referentes de renombre nacional e internacional, entre ellos:

Primavera De Filippi (Francia): Directora de Investigación del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y miembro del Harvard Berkman Klein Center. Reconocida mundialmente por su trabajo en derecho y gobernanza digital, será la encargada del keynote principal.

Esteban Allasino: Intendente de Luján de Cuyo, Mendoza.

Mike Tango Bravo: Director de OpenVino.

Luis J. Canessa: Experto en Blockchain de la Universidad Champagnat.

Marcelo Palma: Especialista en Innovación y Educación.

La conferencia central de Primavera De Filippi abordará cómo la tecnología blockchain puede:

Reforzar la legitimidad y confianza en las instituciones.

Impulsar marcos regulatorios más transparentes, adaptativos e inclusivos.

Contribuir a ecosistemas más participativos y robustos.

Posteriormente, se desarrollarán dos paneles temáticos:

1. Gobernanza blockchain y sus fundamentos institucionales en Mendoza

Un análisis del rol de las tecnologías descentralizadas en la construcción de instituciones más abiertas, eficientes y confiables.

2. Casos reales de innovación

Aplicaciones concretas de blockchain en sectores clave como la vitivinicultura, la energía, la educación y otros ámbitos productivos y sociales.

Un espacio para pensar el futuro tecnológico de Mendoza

Blockchain: Gobernanza y Casos de Innovación propone un intercambio interdisciplinario entre la filosofía, el derecho, la tecnología y la política pública. El objetivo: reflexionar sobre cómo Mendoza puede consolidarse como un hub regional de innovación apoyado en infraestructuras digitales de vanguardia.

Esperamos contar con su participación en este encuentro que busca abrir nuevas puertas para el desarrollo tecnológico y la transformación institucional de la provincia.