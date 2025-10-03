“Baterías a la Plaza”: más de 100 músicos harán vibrar el Gabriela Mistral

Este domingo 12 de octubre, desde las 18.30, Mendoza recibirá el evento rítmico más grande del país. Habrá referentes nacionales y locales, y la propuesta será con entrada libre y gratuita.

El Teatro Gabriela Mistral se convertirá en el escenario de un espectáculo único: más de 100n bateristas sonarán al mismo tiempo en “Baterías a la Plaza” (B.A.L.P.), una iniciativa que ya es furor en distintos puntos del país y que ahora llega a la provincia para convocar a músicos, estudiantes y amantes de la percusión.

Desde Buenos Aires participarán Sergio Masciotra y Jorge Araujo, dos referentes indiscutidos del instrumento, quienes compartirán escenario con los mendocinos Didier Turello, Gustavo Meli y Dani Ávila. Juntos, darán vida a un show colectivo pensado para todas las edades y con un fuerte espíritu de comunidad.

La actividad es con entrada libre y gratuita, pero los cupos para sumarse como baterista son limitados. Quienes quieran participar podrán inscribirse previamente y formar parte de esta experiencia que promete hacer vibrar a todo el Gabriela Mistral al compás de un mismo pulso.

Más información en sus redes sociales.