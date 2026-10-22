Banco Nación abre en Mendoza un nuevo camino hacia la vivienda propia

El primer financiamiento de la entidad a un fideicomiso de construcción acompañará la creación de 48 unidades en el desarrollo inmobiliario Alma Chacras, sentando las bases para impulsar nuevos proyectos habitacionales en el país.

Acceder a la primera vivienda representa un paso fundamental para cualquier familia: significa estabilidad, arraigo y la posibilidad de proyectar un futuro. Con esa mirada, el Banco Nación fortalece su compromiso con el desarrollo habitacional financiando directamente la oferta de nuevas unidades, un esquema que complementa sus líneas de crédito hipotecario tradicionales.

La operatoria —primera de este tipo a nivel nacional para la institución— está destinada a Alma Chacras, un emprendimiento impulsado por Grupo Broda en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Los fondos permitirán edificar 48 viviendas multifamiliares de distintas tipologías bajo el régimen de propiedad horizontal.

La iniciativa contó con el apoyo del Gobierno de Mendoza y destaca el valor de la articulación entre la gestión pública, el sistema financiero y el sector privado. Además de ampliar el acceso al techo propio, el proyecto dinamiza la economía local a través de la inversión y la generación de empleo para constructoras, contratistas, proveedores y trabajadores de la región.

Con este hito, la provincia marca un precedente para futuras operatorias y el Banco Nación reafirma su rol como banca pública: transformar el crédito en oportunidades concretas de crecimiento y acompañar a más familias en su proyecto de vida.