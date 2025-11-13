Banco Macro y emprende IAE eligieron a los mejores proyectos del 2025 de Naves Argentina

Después de escuchar a los emprendedores y brindar una devolución, se seleccionaron a los ganadores de esta edición 2025, que recibieron sus premios en el auditorio de Torre Macro.

Banco Macro y EmprendeIAE, el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, anunciaron este miércoles los proyectos ganadores del Programa NAVES Argentina 2025 durante un evento realizado en Torre Macro. Previamente, el lunes 10 y el martes 11, los 28 equipos finalistas presentaron sus iniciativas en el Campus del IAE Business School en Pilar frente al prestigioso jurado de EmprendeIAE y Banco Macro.

Después de escuchar a los emprendedores y brindar una devolución, se seleccionaron a los ganadores de esta edición 2025, que recibieron sus premios en el auditorio de Torre Macro.

Durante este encuentro, Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita de EmprendeIAE, llevó adelante una entrevista a Pamela Scheurer, cofundadora de Nubimetrics y participante de NAVES Federal 2016, quien compartió su recorrido emprendedor, el crecimiento de su compañía y el impacto del programa en sus primeras etapas.

Proyectos ganadores de NAVES Argentina 2025

A continuación se detallan los nombres de las iniciativas que se impusieron este año.

Categoría Idea de Negocio:

1er Puesto: Energy Value de la Ciudad de Buenos Aires.

Cada día se desperdicia energía renovable por limitaciones en la red eléctrica que impiden su despacho, afectando la rentabilidad de los generadores. Actualmente, no existen soluciones viables: ampliar infraestructura es lento y costoso, y las baterías no resultan rentables.

En EnergyValue, se utiliza tecnología Al para identificar los puntos críticos de ineficiencia en la red y desplegar allí nodos de minería de Bitcoin. Estos permiten monetizar esa energía de manera instantánea con ingresos diarios y pagos automáticos vía Blockchain, eliminando intermediarios e incertidumbre.

2do Puesto: Terra Visión de la provincia de Chubut y Kloth de la provincia de Buenos Aires.

Terra Visión utiliza drones equipados con sensores avanzados e inteligencia artificial para transformar las inspecciones de infraestructura crítica en las industrias de Oil & Gas y energía. La tecnología reduce drásticamente los costos y riesgos para el personal, a la vez que entrega análisis predictivos para optimizar el mantenimiento y la seguridad.

Kloth desarrolla un aditivo textil biodegradable, inspirado en la seda de araña, capaz de generar repelencia al agua en distintos tipos de textiles. Actualmente, la industria sigue dependiendo de los PFAS (“forever chemicals”), compuestos asociados a graves riesgos para la salud y el ambiente. Kloth utiliza biología sintética para producir proteínas diseñadas específicamente para generar una fuerte adhesión a fibras como algodón, poliéster o queratina, logrando una mayor duración del tratamiento y una mejor eficiencia en su aplicación. Producido a través de fermentación de precisión, Kloth representa una alternativa segura y sostenible, sin sacrificar desempeño y escalabilidad.

Categoría Empresa Naciente:

1er Puesto: XSAM de la provincia de Buenos Aires.

XSAM propone un servicio satelital de monitoreo predictivo de infraestructuras basado en tecnología radar, enfocado en detectar deformaciones milimétricas antes de que se conviertan en colapsos. La propuesta se basa en tres pilares que permiten reducir costos significativamente y ampliar el acceso a esta tecnología:

1) Observación focalizada: en lugar de capturar grandes escenas satelitales, se dirige el monitoreo a estructuras específicas. 2) Uso de componentes comerciales: se diseñan satélites propios con electrónica y materiales accesibles, bajando el costo de fabricación sin comprometer la calidad. 3) Automatización con IA: se integran con inteligencia artificial en toda la cadena de valor, es decir, la programación de órbitas, procesamiento de imágenes y generación de alertas tempranas.

2do Puesto: Checkhome de la Provincia de Buenos Aires.

CheckHome es la primera empresa en Argentina dedicada exclusivamente a la inspección y diagnóstico integral de propiedades. La propuesta central es ofrecer transparencia y seguridad en las transacciones inmobiliarias mediante revisiones técnicas exhaustivas ―más de 200 puntos críticos por vivienda― realizadas por inspectores con certificación internacional InterNACHI. El servicio cubre desde casas y departamentos hasta desarrollos, oficinas y fábricas.

Categoría Nuevo Proyecto de Empresa en marcha:

1er Puesto: Fracking Design de Buenos Aires – CABA.

Fracking Design es una empresa de triple impacto que transforma residuos industriales —principalmente big bags de arena descartados por la industria del petróleo— en accesorios de diseño premium como mochilas, bolsos y carteras. A través de un proceso innovador, las big bags son convertidas en una tela reutilizable, resistente y de calidad premium. Se combina este material con cuero de descarte de curtiembres, trabajando con talleres sociales y proveedores sustentables. La propuesta genera empleo, reduce la huella de carbono y posiciona a la moda circular como una alternativa deseable. Buscan expandirse internacionalmente y seguir validando el modelo en nuevos mercados.

2do Puesto: Toribia Choque de Buenos Aires – CABA

Toribia Choque es una empresa argentina con 15 años de trayectoria y más de 8.000 productos vendidos, que opera en el sector de la Economía del Conocimiento, integrando arte, diseño, tecnología y sustentabilidad. Nació como marca de calzado más orientada a lo estético funcional, se fue refinando el modelo de negocio en función de la respuesta del mercado y de la identidad artística profunda, hasta convertirse en una plataforma creativa que hoy se posiciona en el cruce entre arte, lujo y triple impacto.

Mención Especial:

– Mujeres en Obra de la provincia de Santa Fe – por Impacto Social.

Es una empresa cooperativa que genera inclusión laboral de mujeres y disidencias en la construcción. Se brindan servicios técnicos de calidad con perspectiva de género, integrando equipos capacitados en construcción en seco, mantenimiento e instalaciones. Se impulsa el desarrollo de energías renovables como campo estratégico: es un equipo especializado en la colocación de termotanques solares, creando oportunidades de empleo calificado y sostenible.

La capacitación Mujeres Solares combina teoría y práctica, finalizando con instalaciones reales en espacios comunitarios. Se apuesta a profesionalizar el servicio y expandir el impacto social, ambiental y económico.

– Proyecto Arborix Management de la provincia de Misiones – por Impacto Ambiental.

Se trata de una plataforma que permite una gestión integral y personalizada del patrimonio forestal, orientada a empresas del sector. Facilita la administración eficiente de datos silvícolas y operativos para el mejor aprovechamiento comercial, y posibilita la planificación estratégica de actividades como plantación, poda y cosecha, garantizando la preservación de los bosques protectores y un manejo responsable del recurso forestal.

A partir de información histórica —como especie, densidad de plantación, edad y tipo de intervención—, se estima la producción por rodal forestal y permite simular distintos escenarios de manejo.

Además, integra el Sistema de Información Geográfica (GIS) con los sistemas internos de gestión (ERP), mejorando la trazabilidad y optimizando la toma de decisiones. Del mismo modo, es compatible con dispositivos móviles para relevar datos en campo, incluyendo sobrevivencia, estado sanitario, inventarios forestales y el registro de avistajes de fauna rara, vulnerable o en peligro de extinción.

Este año se incorporó el premio “Andrés Jara”, en honor a un emprendedor referente de la comunidad NAVES y del ecosistema emprendedor argentino, cofundador de Nubimetrics, que reconoce a proyectos que expresan los valores que lo caracterizaron: resiliencia, compromiso, impacto y espíritu emprendedor.

Este galardón fue para devFactory de la provincia de Mendoza.

devFactory es la plataforma SaaS impulsada por IA que las 400 M de PyMEs del mundo necesitan para competir en la era digital. Se reemplazan ERPs complejos y costosos por una solución todo-en-uno que conecta finanzas, inventarios, ventas y RR. HH. en pocos clics. Con onboarding de 45 min y un asistente conversacional (WhatsApp/web) que autoconfigura flujos, predice caja, alerta quiebres de stock y detecta anomalías.

Los primeros puestos de cada categoría recibirán financiación a una tasa diferencial para iniciar o mejorar su proyecto, además de horas de formación en el IAE, consultoría legal, créditos de AWS y beneficios complementarios para el fortalecimiento y crecimiento de sus iniciativas, que incluyen acompañamiento, acceso a recursos estratégicos y espacios de trabajo, entre otros.

NAVES Argentina: un programa federal para emprendedores

NAVES Argentina es un espacio de formación, mentoría y acompañamiento que impulsa a los emprendedores a transformar ideas en proyectos sostenibles.

Se brinda apoyo tanto a quienes están dando sus primeros pasos como a empresas nacientes que buscan crecer, y se brinda herramientas a compañías consolidadas que desean innovar con nuevos proyectos.

Impacto y trayectoria de la alianza

Con más de 25 años de trayectoria, EmprendeIAE se consolidó como uno de los principales referentes en la promoción del espíritu emprendedor en la Argentina, impulsando la creación y el desarrollo de proyectos innovadores en distintas provincias y sectores productivos.

Desde 2015, la alianza estratégica con Banco Macro permitió la expansión federal del programa, que ya impulsó a más de 8.640 proyectos y formó a más de 15.900 emprendedores en todo el país.

Durante estos 11 años de trabajo conjunto, Banco Macro financió el 100% del programa, fortaleciendo el entramado productivo nacional y acompañando el crecimiento de los emprendedores argentinos.

Edición 2025:

Este año se inscribieron 1.810 proyectos, de los cuales 640 fueron admitidos. Tras la primera etapa, 286 presentaron su modelo de negocio y dieron sus argumentos en forma virtual, y 83 llegaron a las semifinales regionales y 28 a la gran final.

La evaluación consideró oportunidad, propuesta de valor, modelo de negocio, innovación, complementariedad del equipo y escalabilidad. Para cada categoría se diseñaron rúbricas específicas que permitieron valorar de manera justa el grado de avance de cada iniciativa.

“Felicitaciones a todos los finalistas de NAVES Argentina 2025. Han llegado hasta aquí con esfuerzo, dedicación y proyectos innovadores que demuestran el increíble espíritu emprendedor de nuestro país. Este programa, impulsado por Banco Macro y EmprendeIAE, es un claro ejemplo de cómo el apoyo institucional es clave para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Con más de 25 años de trayectoria de EmprendeIAE y 11 años de alianza estratégica con Banco Macro, NAVES es la plataforma para que miles de emprendedores transformen sus ideas en realidades sostenibles.”Pensar en Grande”; es más que un lema, es una invitación a soñar en grande, a buscar el éxito individual y a contribuir al desarrollo colectivo de nuestras comunidades”, afirmó Francisco Muro, Gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.

“Cada año se vuelve a producir la magia de NAVES. Comenzamos convocando, alentando, formando, acompañando y mentoreando a emprendedores de todo el país, que son los verdaderos héroes capaces de impulsar la prosperidad de nuestra patria. Emprendedores que empiezan con una idea, que se van transformando en emprendedores consolidados, que se van convirtiendo en empresarios que nunca deben dejar de ser emprendedores y que son quienes crean valor para la sociedad. Nos emociona, después de tantos años, seguir descubriendo a todas estas personasy apoyarlas para que cumplan su misión de construir un mejor futuro” aseguró Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita de EmprendeIAE.

“Es una alegría llegar a una nueva final de NAVES. Desde hace 11 años trabajamos en forma conjunta con EmprendeIAE potenciando el espíritu emprendedor de la Argentina. A lo largo de estos años hemos conocido a miles de personas de todo el país, con sus ideas, sueños y proyectos, que en muchas casos se vuelven realidad. Gracias a los participantes por confiar en nosotros, y ayudarnos a Pensar en Grande”, declaró Maricel Carreti, Gerente de Sustentabilidad y Gestión Social de Banco Macro.

“Lo más potente de NAVES está en su dinámica: cuando los emprendedores de todo el país se encuentran —sea en un aula, un campus o un espacio virtual— se genera una energía única. Llegan con ilusión, debaten, se desafían y construyen juntos. Ese intercambio nos permite transformar la innovación en soluciones humanas que mejoran la vida de usuarios, clientes, pacientes y, sobre todo, la de ellos mismos” sostuvo Fausto García, Director de EmprendeIAE.

Para conocer más sobre esta edición de NAVES Argentina y próximos programas ingresar al instagram de Fundación Macro y de EmprendeIAE.