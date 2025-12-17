Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de Navidad y Año Nuevo

#Protagonistas

Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en Shoppings, Negocios de Indumentaria, Jugueterías y Vinotecas adheridas, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto (contactless) desde el celular, se puede acceder a los siguientes beneficios.

Redacción ElNueve.com

Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en Shoppings, Negocios de Indumentaria, Jugueterías y Vinotecas adheridas, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto (contactless) desde el celular, se podrá acceder a los siguientes beneficios:

  • Cartera General: 20% / Sin Tope.
  • Preferencial: 25% / Sin Tope.
  • Selecta: 30% / Sin Tope

Además, tendrán hasta 6 cuotas sin interés.

Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en locales adheridos de perfumerías y librerías, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto desde el celular, se podrá acceder a un ahorro del 10%, sin tope y hasta 6 cuotas sin interés.

Entre el 15 y el 24 de diciembre, en comercios adheridos de los siguientes Shoppings será posible contar con un ahorro del 10% pagando con MODO (QR o sin contacto de MODO), pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro. El tope será de $15.000 por cliente, total promoción.

CABA:

  • Galerías Pacífico
  • Recoleta Urban Mall
  • El Solar Shopping

Buenos Aires:

  • Unicenter.
  • TOM (Tortugas Open Mall)
  •  Terrazas de Mayo
  • Paseo Champagnat
  • Paseo Aldrey -Mar del Plata

Córdoba:

  • Patio Olmos
  • Nuevocentro Shopping
  • Paseo del Jockey.

Santa Fe:

  • Shopping del Siglo
  • Portal Rosario
  • Ribera Shopping

Mendoza:

  • Mendoza Shopping
  • Portal Los Andes

Patagonia

  • Portal Patagonia: Neuquén
  • Portal Trelew: Chubut

NOA

  • Portal Salta: Salta
  • Portal Tucumán: Tucumán.
  • Paseo Libertad
  • VAS

Además, en todas las heladerías del país, de martes a jueves entre el 23 de diciembre y el 1 de enero de 2026, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Macro, en forma exclusiva con MODO o sin contacto desde el celular -MODONFC, Google Pay y Apple Pay- habrá múltiples beneficios:

Cartera General: 10 % de ahorro. El tope será de 10.000 pesos por cliente, total promoción.

Preferencial: 20% de ahorro. El tope será de 15.000 pesos por cliente, total promoción.

Macro Selecta: 30% de ahorro, El tope será de 20.000 pesos por cliente, total promoción.

Especial Online | Exclusivo MODO

Hasta el 20 de diciembre pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro en comercios adheridos de electro, tecnología, home y deco, indumentaria, farmacias y perfumerías habrá 20% de ahorro.

Los topes son los siguientes:

  • ELECTRO Y TECNOLOGÍA: $20.000 por cliente, total promoción.
  • HOME Y DECO: $20.000 por cliente, total promoción.
  • INDUMENTARIA: $12.000 por cliente, total promoción.
  • FARMACIAS Y PERFUMERÍAS: $7.000 por cliente, total promoción.

Finalmente en productos seleccionados y comercios adheridos de Electro hasta el 15 de diciembre, se podrá pagar en hasta 15 cuotas sin interés.

Los comercios adheridos son : 9Z, Banghó, BGH, Bringeri Hogar, Casa del Audio, Castillo Sacifia, Cetrogar, Compracierta, Coppel, D&#39;Ricco, Deventas, Diggit, El Gato, Ferbi, Frávega, Hisense, iPoint, JBL, Kitchenaid, LG, Megatone, Motorola, Musimundo, Naldo, On City, Pardo Hogar, Quint, Radio Sapienza, Remy, Samsung, Smartlife, Sony, Tecnocompro, TiendaMacro, Tienda Claro, Tienda Movistar, Tienda Newsan, Tienda Personal, Tidi, Tuenti, Ultracomb, Vstore, Whirlpool, Xiaomi, y Yelmo.

