El encuentro será el 25 de septiembre en Andreu Logística y busca poner en el centro una necesidad clave: garantizar la sostenibilidad del Banco para que pueda continuar con su misión.

El próximo 25 de septiembre, Banco de Alimentos Mendoza realizará su Cena Anual “Sostener”, un encuentro que reunirá a empresas, organizaciones y personas que acompañan y forman parte de la cadena solidaria de la institución.

Este año, el concepto elegido para la cena pone el foco en una necesidad concreta: sostener al Banco de Alimentos Mendoza para que pueda seguir funcionando y cumpliendo su misión todos los días.

Actualmente, Banco de Alimentos Mendoza trabaja junto a 80 organizaciones sociales, que reciben alimentos para acompañar a las comunidades con las que trabajan. A través de esta red, la institución colabora con la alimentación de más de 43.000 mendocinos.

Pero para que los alimentos puedan llegar, existe una estructura que necesita sostenerse: personas quetrabajan, una sede que funciona, vehículos que recorren kilómetros, logística, almacenamiento, tecnología y todos los recursos necesarios para recibir y distribuir alimentos de manera eficiente.

“Cuando hablamos de sostener, hablamos de garantizar que toda esa cadena pueda continuar. Que el alimento pueda llegar, pero también que exista todo lo necesario para hacerlo posible”, destacan desde Banco de Alimentos Mendoza.

La cena será, además, una oportunidad para agradecer a las empresas y organizaciones que decidieron acompañar este desafío, haciendo posible que el Banco continúe desarrollando su trabajo.

Sostener para seguir llegando

En un contexto económico complejo, la sostenibilidad de las organizaciones sociales representa un desafío cada vez mayor. Para Banco de Alimentos Mendoza, contar con una estructura sólida y recursos suficientes es fundamental para mantener la continuidad y calidad de su trabajo.

Por eso, la Cena Anual “Sostener” propone una mirada que va más allá de una noche de encuentro.

Sostener es hacer posible que la ayuda no se detenga. Es sostener una organización para que pueda seguir sosteniendo a otras.

La cena se realizará el 25 de septiembre en Andreu Logística, con la participación de las empresas y entidades que acompañan esta edición.

Banco de Alimentos Mendoza agradece especialmente a todos los sponsors que harán posible este encuentro y que, con su compromiso, eligen sostener una causa que necesita de todos