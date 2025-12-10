BAIC by Lorenzo inauguró su concesionario oficial en Mendoza

La apertura en Godoy Cruz marca un nuevo capítulo en el crecimiento de las automotrices chinas en Argentina y amplía la oferta de vehículos tecnológicos y de alto rendimiento en la provincia.

El fenómeno de las marcas automotrices chinas continúa ganando terreno en Argentina, y BAIC —la firma que más creció en el segmento SUV— ya desembarcó oficialmente en Mendoza con la apertura de su nuevo concesionario. El espacio, ubicado en San Martín Sur 69, esquina Lavalle, en Godoy Cruz, fue presentado en un evento exclusivo que reunió a clientes, invitados especiales, prensa y referentes del sector automotor.

La llegada de BAIC a la provincia se da en un contexto donde la participación de las marcas chinas creció más del 60% en el mercado nacional durante el último año, según datos de ACARA. En ese escenario, BAIC lidera con un 30% del total de ventas del origen, impulsada principalmente por su línea de SUV —como X55, BJ30 y X55 Plus— modelos que se destacan por su diseño, equipamiento premium y una garantía inédita en el país de 7 años o 100.000 kilómetros.

En la nueva sucursal, los mendocinos podrán conocer una oferta completa de vehículos que incluye desde SUV compactos hasta alternativas eléctricas y 4×4. Además, el concesionario incorpora un servicio postventa integral y la posibilidad de realizar test drives exclusivos, una de las claves de experiencia que Grupo Lorenzo impulsará en esta etapa de expansión.

La inauguración contó con recepción, música en vivo, palabras institucionales y un recorrido guiado por las instalaciones, donde representantes de Grupo Lorenzo destacaron la alianza con BAIC como parte de un proyecto de crecimiento regional. El grupo, con más de 17 sucursales activas y una trayectoria marcada por la representación de marcas internacionales, suma este nuevo punto para fortalecer su presencia en Cuyo.