BAIC by Lorenzo inauguró su concesionario oficial en Mendoza

La apertura en Godoy Cruz marca un nuevo capítulo en el crecimiento de las automotrices chinas en Argentina y amplía la oferta de vehículos tecnológicos y de alto rendimiento en la provincia.
El fenómeno de las marcas automotrices chinas continúa ganando terreno en Argentina, y BAIC —la firma que más creció en el segmento SUV— ya desembarcó oficialmente en Mendoza con la apertura de su nuevo concesionario. El espacio, ubicado en San Martín Sur 69, esquina Lavalle, en Godoy Cruz, fue presentado en un evento exclusivo que reunió a clientes, invitados especiales, prensa y referentes del sector automotor.
La llegada de BAIC a la provincia se da en un contexto donde la participación de las marcas chinas creció más del 60% en el mercado nacional durante el último año, según datos de ACARA. En ese escenario, BAIC lidera con un 30% del total de ventas del origen, impulsada principalmente por su línea de SUV —como X55, BJ30 y X55 Plus— modelos que se destacan por su diseño, equipamiento premium y una garantía inédita en el país de 7 años o 100.000 kilómetros.
En la nueva sucursal, los mendocinos podrán conocer una oferta completa de vehículos que incluye desde SUV compactos hasta alternativas eléctricas y 4×4. Además, el concesionario incorpora un servicio postventa integral y la posibilidad de realizar test drives exclusivos, una de las claves de experiencia que Grupo Lorenzo impulsará en esta etapa de expansión.
Con esta apertura, Mendoza se integra formalmente al plan de expansión nacional de BAIC, que busca consolidar su presencia en las principales provincias del país y ampliar su cartera de productos de cara a 2026. El nuevo concesionario permitirá centralizar ventas, posventa y actividades de test drive, además de prepararse para la incorporación de futuros lanzamientos. De esta manera, BAIC profundiza su estrategia de crecimiento en el mercado argentino y reafirma su liderazgo entre las marcas de origen chino, ofreciendo a los usuarios mendocinos más alternativas de tecnología, seguridad y movilidad moderna.