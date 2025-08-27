Autos BYD en Argentina: 500 dólares para reservar y confirmado en Mendoza

El gigante chino BYD ya toma reserva para tres modelos. Confirma en Mendoza a Territorio Yacopini.

El gigante de autos chinos BYD (Build Your Dreams), la empresa de innovación tecnológica especializada en vehículos de nueva energía, confirmó hoy que inicia la primera preventa exclusiva a partir del 27 de agosto, la cual se puede hacer con una entrega desde 500 dólares para su modelo eléctrico de entrada de gama: Dolphin Mini.

Además en la web oficial ya confirma una red de 17 concesionario oficiales, que en Mendoza estará a cargo del reconocido empresario Adrián «Chino» Yacopini y su Territorio Yacopini. Aunque el local exclusivo de BYD se ubicará donde antes estaba Nissan, con instalaciones exclusivas en calle San Martín Sur 719 de Godoy Cruz.

En comunicación con Adrián Chino Yacopini, expresó su alegría por esta confirmación de la que ya se venía hablando hace tiempo y se conocía en el medio del mundo empresarial automotriz.

Así, según la filial argentina de este conglomerado, “la entrada de BYD en el mercado argentino representa un profundo compromiso con la electrificación de la flota automotriz nacional — trayendo modelos diseñados para la eficiencia energética, el diseño de vanguardia y cero emisiones — y, a través de este lanzamiento, la compañía refuerza aún más su dedicación a acelerar la transición hacia un futuro más sostenible, impulsando el desarrollo de infraestructura de carga y forjando alianzas estratégicas con actores locales en los sectores energético y automotriz”.

“Estamos muy orgullosos de comenzar este nuevo capítulo en Argentina, un mercado clave para la expansión regional. Nuestra propuesta combina innovación, seguridad, compromiso ambiental y precios competitivos. Queremos ofrecer a los argentinos una verdadera alternativa hacia una movilidad más limpia y eficiente”, señaló Gerente General de BYD ARGENTINA, Stephen Deng.

Los modelos BYD con el económico Dolphin

BYD DOLPHIN MINI es una opción funcional, eficiente y divertida. Este hatchback 100% eléctrico, con un diseño deportivo de la Serie Ocean, incorpora un sistema operativo inteligente con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, más espacio interior que el promedio de su categoría y una cabina inteligente. Cabe destacar que este BYD DOLPHIN MINI fue galardonado con el título de World Urban Car en World Car Awards 2025 celebrado en el New York International Auto Show, superando a otros 11 competidores de élite de todo el mundo. Se estima que el precio arrancará entorno a los 20.000 dólares.

BYD YUAN PRO es un SUV 100% eléctrico que combina estilo urbano con eficiencia eléctrica. Es más espacioso que el promedio de su segmento, con un baúl de 1,210 litros y asientos rebatibles, con capacidad para cinco pasajeros. Incorpora el Sistema Inteligente de Cabina de BYD con una pantalla giratoria de 12.8 pulgadas y el asistente de voz Hi BYD.

BYD SONG PRO es un SUV Híbrido Enchufable que combina rendimiento, potencia y tecnología. Es la opción ideal para viajes largos y eficientes, con capacidad para cinco pasajeros, ofreciendo comodidad y amplitud. Este modelo es el híbrido enchufable más accesible del mercado. Gracias a su sistema de entretenimiento, la pantalla puede utilizarse tanto en modo horizontal como vertical e incluso dividirse para ejecutar dos aplicaciones de manera simultánea.

A partir del 27 de agosto, con un valor inicial de USD 500 o su equivalente en pesos argentinos, los clientes podrán reservar su BYD YUAN PRO, BYD SONG PRO DM-I y BYD DOLPHIN MINI — modelos diseñados para una nueva generación de conductores conscientes que pronto estarán disponibles en el país.

Cuanto antes reserven, más beneficios adicionales van a recibir. Las personas interesadas pueden acceder a la página https://www.byd.com/ar para recibir toda la información correspondiente.

Hay que recordar que Fundada en 2003, BYD Auto es la filial automotriz de BYD, una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a impulsar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor.