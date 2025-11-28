Así fue la función especial de Zootopía 2

La secuela de Zootopia desembarcó en Mendoza con una función colmada de familias que celebraron el regreso de Judy y Nick en una aventura renovada, divertida y llena de guiños para todas las edades.

La esperada secuela de Zootopia finalmente llegó a los cines y lo hizo con una función especial que reunió a varias familias mendocinas listas para reencontrarse con Judy Hopps y Nick Wilde. La sala estuvo repleta de chicos, padres y fanáticos que celebraron el regreso de una de las películas animadas más queridas de los últimos años.

En Zootopia 2, la historia se expande hacia nuevos escenarios y presenta personajes totalmente renovados, sin perder el espíritu fresco y ágil que conquistó en su primera entrega. Judy y Nick volverán a enfrentar un caso que los obliga a unirse como nunca antes, con escenas que mezclan humor, tensión y guiños inteligentes tanto para los más pequeños como para los adultos.

Varios asistentes comentaron lo importante que es contar con propuestas de cine que puedan disfrutar juntos, sobre todo en una temporada donde las películas familiares suelen volverse protagonistas.

Con esta segunda parte reafirma su lugar como una de las películas más queridas del estudio. Zootopia 2 promete ser uno de los grandes éxitos de las vacaciones y una alternativa ideal para quienes buscan una película dinámica, divertida y con valores positivos.