Arco Ultra Trail: récord de participantes en su nueva edición

Arco Ultra Trail: récord de participantes en su nueva edición

Protagonistas

En Las Heras se corrió una nueva edición de la competencia de montaña que cada año suma participantes.

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Redacción ElNueve.com

Las Heras volvió a convertirse en escenario de una importante jornada deportiva con una nueva edición de Arco Ultra Trail, la competencia de montaña que continúa creciendo y sumando participantes.

En esta oportunidad, cerca de 600 corredores formaron parte del evento, una cifra récord para la organización y una muestra del creciente interés que despierta el trail running en Mendoza.

La propuesta incluyó diferentes distancias y modalidades, desde el kilómetro vertica hasta recorridos de 13, 25, 42 y 60 kilómetros. Cada circuito presentó distintos niveles de exigencia y permitió a los participantes recorrer algunos de los paisajes característicos de la montaña mendocina.

El evento fue posible gracias al trabajo conjunto entre la organización y el municipio de Las Heras, con la participación de las áreas de Deportes y Turismo. Además, la competencia contó con un operativo especial de seguridad, asistencia médica, rescatistas y puestos de abastecimiento distribuidos a lo largo de los recorridos.

Con una convocatoria que aumenta en cada edición, Arco Ultra Trail sigue ganando protagonismo dentro del calendario deportivo provincial y posiciona a Las Heras como un punto de referencia para las competencias vinculadas al deporte y la montaña.

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