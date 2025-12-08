Aniversario: Convoy celebra 6 años con una experiencia de degustación y sunset

El bar ubicado en San Martín se prepara para festejar a lo grande el próximo 13 de diciembre con shows, degustaciones y una excelente gastronomía.

Convoy se prepara para tirar la casa por la ventana y celebrar sus seis años de trayectoria con una fiesta épica que combina lo mejor de la vitivinicultura local, cócteles de autor y un atardecer espectacular. La cita ineludible es el próximo sábado 13 de diciembre.

Este año, la celebración será una verdadera cumbre de sabores con la participación de un impresionante listado de bodegas y marcas de bebidas, asegurando una degustación de altísimo nivel para todos los asistentes.

Bodegas y Bebidas Protagonistas

Más de una docena de prestigiosas bodegas y marcas dirán presente para que los invitados disfruten de sus etiquetas más destacadas:

VINOS:

DOMAINE BOUSQUET

RICCITELLI WINES

BODEGA DANTE ROBINO

IMBERTI VINOS

BODEGA LLAVER

GARAVAGLIA WINES

CIRO

MORCOS

RACCOON WINES

DIAZ VINOS

FINCA MUSSE

GUAITECA

ABSUELTO

DILEMA

BODEGA ELOY GUERRERO

SINERGIA

QUINTA NAVARRO

VINOLIVA

ESPACIO DE ALCOHOLES Y CERVEZAS:

JAGERMEISTER

RED BULL

HEREDERO

SPEED

HODLMOOSER

AMARGO OBRERO

APEROL

CAMPARI

GIN BLU

CERVEZAS (BUDWEISER y MILLER)

En perfecto maridaje con la música de los djs @federicobell y @juaniramirez.music, seguro será una experiencia única para disfrutar la caída del sol.

Entradas: Todo Incluido para un Súper Festejo

Las entradas ya se encuentran a la venta y son la llave a una experiencia completa, que incluye la degustación y el disfrute gastronómico:

Opción 1:

Tiene un costo $30.000: incluye 6 degustaciones de vinos seleccionados, 3 tragos del espacio de alcoholes y cócteles, 2 comidas (bocados o propuestas gastronómicas) y una Copa Convoy de regalo.

Opción 2

Sale $17.000 e incluye 6 degustaciones de vino únicamente e incluye la Copa Convoy de regalo.

Los tickets se pueden adquirir de forma online y anticipada a través de entradaweb.com para no perderse esta gran fiesta aniversario.

¡Prepárense para brindar por los 6 años de Convoy con la mejor música, gastronomía y los mejores vinos y tragos de la provincia!