AI Stream: cuándo empieza el nuevo programa que te va a enseñar sobre inteligencia artificial, tecnología e innovación

Desde este miércoles, AI Stream se transmitirá en vivo por YouTube con entrevistas, demostraciones y debates sobre inteligencia artificial. El ciclo busca acercar la innovación tecnológica a profesionales, emprendedores y al público en general.

Un nuevo espacio digital llega para quienes quieren estar al día con las últimas tendencias tecnológicas. AI Stream, un programa dedicado a la inteligencia artificial, la innovación y el futuro de la tecnología, comenzará a transmitirse todos los miércoles a las 18 horas a través de los canales de YouTube de El Nueve Streams y AI Weekend, el evento de inteligencia artificial más grande de Argentina que reúne a profesionales, emprendedores y entusiastas de IA.

El ciclo será conducido por Emi Panelli —CEO de AI Weekend— junto a Flora Rosas y Juan Forlizzi, y buscará acercar al público información actualizada, debates y experiencias prácticas sobre el avance de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la vida cotidiana y profesional.

Un espacio para aprender y debatir sobre inteligencia artificial

Cada emisión de AI Stream contará con invitados especiales, entrevistas en profundidad, demostraciones en vivo y la posibilidad de interacción con el público. El objetivo es generar un espacio accesible tanto para quienes recién se acercan al mundo de la IA como para profesionales y emprendedores que ya trabajan en el sector.

“Queremos que AI Stream sea un lugar donde cualquiera pueda acercarse al mundo de la inteligencia artificial: desde los que recién empiezan hasta los que ya trabajan en el sector. Es un espacio para aprender, debatir y compartir”, adelantaron sus conductores.

El proyecto es una producción conjunta entre AI Weekend y El Nueve Streams, con el respaldo de uno de los eventos tecnológicos más grandes del país. AI Weekend se consolidó en los últimos años como el encuentro de inteligencia artificial más importante de Argentina, con ediciones en Mendoza y Buenos Aires que reunieron a más de mil asistentes entre líderes, especialistas y entusiastas.

Dónde y cuándo ver AI Stream

Canales : YouTube de Canal 9 Stream y AI Weekend

: YouTube de Canal 9 Stream y AI Weekend Día y hora: todos los miércoles a las 18 hs

AI Stream invita a sumarse a esta experiencia semanal para descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en la que trabajamos, creamos y nos relacionamos.