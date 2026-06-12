AADET presenta los premios Pinti: se distinguirá lo mejor de la escena comercial

La ceremonia de premiación se realizará el próximo lunes 27 de julio en el Teatro Colón, con transmisión en vivo por eltrece, y reunirá a destacadas figuras de la actividad para celebrar y distinguir a quienes hacen posible el teatro comercial en Argentina.

La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) anuncia la creación de los Premios PINTI, una nueva distinción destinada a reconocer y celebrar la excelencia artística y productiva del teatro comercial argentino.

Con vocación de convertirse en una cita anual para la actividad teatral, los Premios PINTI nacen para poner en valor el trabajo de quienes hacen posible cada temporada: artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos, y para seguir acercando nuevos públicos a la experiencia teatral.

Con un jurado integrado por 25 personalidades de trayectoria reconocida y más de 20 categorías en competencia, estos premios se convierten en un hito para el sector, con el propósito de fortalecer la visibilidad del teatro comercial y construir un nuevo puente con los espectadores.

Un homenaje a Enrique Pinti

Los premios llevarán el nombre de Enrique Pinti, una de las personalidades más admiradas y representativas de la cultura argentina.

Actor, autor, director, humorista y referente indiscutido de la escena nacional; Pinti dejó una huella única por su talento, su compromiso con el teatro y su extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores.

Su nombre representa excelencia artística, pensamiento crítico, creatividad y una profunda pasión por el escenario; valores que inspiran el espíritu de esta nueva distinción.

“Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina”, afirmó Sebastián Blutrach, presidente de AADET.

“El teatro argentino tiene una historia centenaria que sigue siendo motor de la cultura nacional. Estos premios son una forma de celebrarlo y seguir acercando el teatro a nuevas audiencias. Apuntamos a que esta distinción llegue para quedarse en el calendario teatral argentino como una referencia anual de nuestra actividad”, señaló el productor teatral Pablo Kompel.

En esta primera edición, los Premios PINTI distinguirán espectáculos y artistas en múltiples rubros que hayan sido producidos y/o coproducidos por productores asociados a AADET, y que hayan realizado funciones entre agosto de 2025 y julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. Reconocerán lo mejor de cada temporada en más de 20 categorías que abarcan tanto los aspectos artísticos como los técnicos y de producción de cada espectáculo. Las categorías de esta edición serán las siguientes:

Mejor Comedia Mejor Drama o Comedia Dramática Mejor Musical Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo Mejor Obra de Autoría Nacional Mejor Actor de Comedia Mejor Actriz de Comedia Mejor Actor de Drama o Comedia dramática Mejor Actriz de Drama o Comedia dramática Mejor Actor en Musical Mejor Actriz en Musical Mejor Actor de reparto Mejor Actriz de reparto Mejor Dirección Mejor Coreografía Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original. Mejor Producción Premio a la Trayectoria (Elección institucional de AADET) Espectáculo del Año (Elección institucional de AADET) Espectáculo Favorito del Público (Votación del público)

El público tendrá un rol protagónico a través del Premio al Espectáculo Favorito del Público, que será definido mediante una plataforma de votación abierta entre los espectáculos de la temporada.

Un jurado independiente y plural

La selección de nominados y ganadores estará a cargo de un jurado integrado por 25 referentes especialmente convocados por su trayectoria, relevancia y aporte al ámbito cultural. Periodistas, escritores, críticos especializados, así como personalidades destacadas y referentes emergentes de la cultura argentina conforman un cuerpo de evaluación independiente, convocado para garantizar una mirada plural, rigurosa y diversa de la actividad.

Los integrantes del jurado de esta primera edición, son: Carlos Ulanovsky · Claudia Piñeiro · Cynthia Edul · Enrique Avogadro · Federico Irazábal · Fernando Bravo · Gabriela Radice · Hugo Paredero · Jorge Dubatti · Lucía Chiola Iannone · Marcela Coronel · Marcela Godoy · Marcelo Allasino · Marcelo Stiletano · Mercedes Méndez · Mey Scápola · Natalia Laube · Pablo Scholz · Pablo Sirvén · Pamela López · Paula Sabatés · Sandra Commisso · Silvina Lamazares · Tatiana Schapiro · Teresa Donato.

Una celebración del teatro commercial

Los Premios PINTI son mucho más que una entrega de estatuillas: son una celebración del talento y del trabajo colaborativo que distingue al teatro; una vidriera de la excelencia de la cartelera y una oportunidad para acercar al público al teatro comercial de Buenos Aires. Con esta iniciativa, AADET reafirma su compromiso de seguir impulsando la actividad teatral y de generar un reconocimiento que se convierta en referencia de calidad y prestigio para todo el país.

Porque detrás de cada función existe una comunidad de artistas, creadores, técnicos, productores y trabajadores que hacen posible el encuentro entre el escenario y los públicos. Los Premios PINTI nacen para reconocerlos y celebrarlos.